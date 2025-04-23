Türkiye’nin Makine İhracatı Düşüşte

2024 YILI İHRACAT VERİLERİ

Türkiye’nin makine ihracatı, 2024’ün ilk çeyreğine göre yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,1 azalarak 6,6 milyar dolar seviyesine geriledi. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, makine imalat sanayisinde ocak-mart döneminde miktar bakımından yüzde 7,7, değer bakımından ise yüzde 4,1 düşüş yaşandı. İlk çeyrek içerisinde Almanya’ya 753 milyon dolar, ABD’ye ise 400 milyon dolarlık ihracat yapıldığı gözlendi. Türkiye’nin makine ihracatında ilk 10 ülke arasında yer alan İtalya, Birleşik Krallık, İspanya ve Romanya’da artış oranları yüzde 9,2 ile yüzde 31,2 arasında değişim gösterdi. Tekstil ve konfeksiyon makineleri ihracatında 29 milyon dolarlık bir artış kaydedilirken, inşaat ve madencilik makineleri ihracatı 120 milyon dolar, yıkama ve kurutma makineleri ihracatı ise 47 milyon dolar azaldı. Bu dönemde 7 alt dalda ihracat artışı gözlemlenirken, en yüksek artışı içten yanmalı motor ve aksamları elde etti. Mart ayı itibarıyla makine ihracatının 2,3 milyar dolar seviyesine ulaştığı bilgisi verildi.

YATIRIM VE FAALİYET ORTAMINI KORUMAK GEREKEN BİR KONUYDU

Makine İhracatçıları Birliği Başkanı Kutlu Karavelioğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifelerine dikkat çekerek, ABD’nin küresel ticaret kurallarını alt üst eden tarife savaşlarına neden olduğu temel motivasyonun, teknoloji geliştiren sektörlerdeki üretim dengelerinin bozulması olduğunu açıkladı. ABD’nin en fazla makine ithal eden ülke olduğu ve yerli imalatı korumaya yönelik aldığı tedbirlere şaşırılmaması gerektiğini belirten Karavelioğlu, “ABD’nin yılda 530 milyar dolar ithalat yaptığı ve 280 milyar dolar açık verdiği makine dış ticaretinde, AB 150 milyar dolar, Çin 340 milyar dolar fazla veriyor” ifadelerini kullandı. Dünya genelindeki makine imalatının yüzde 35’inin Çin’de, yüzde 53’ünün ise Uzak Doğu’da yapıldığını vurgulayan Karavelioğlu, bu durumun, ülkelerin rekabetçi yapıları ve teknoloji geliştirme kapasiteleri üzerinde etkisi olduğunu kaydetti.

AVRUPA EKONOMİLERİ VE STRATEJİLERİ

Karavelioğlu, Çin’in muazzam üretim kapasitesini nasıl değerlendireceğinin dünya genelinde önemli bir konu olduğunu aktararak, sürdürülemez bir ekonomik ortamın Türkiye ile ABD arasında daha kalıcı bir dengeye evrilmesi durumunda Türkiye’nin yatırım çekme kapasitesinin artacağını belirtti. Ancak bunun ön koşulunun Türkiye’nin yatırım ve faaliyet ortamının dış tehditlerden koruma çabaları olacağını ifade etti.

Ayrıca, Avrupa ekonomilerinin Çin’e göre ABD pazarına daha az bağımlı olduğunu ve bu durumu olumlu bir işaret olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Karavelioğlu, “Güvenilir ortaklarından biri olarak, ‘adil ve karşılıklı ticaret’ yerine ‘adil ve serbest ticareti’ öne çıkaracağını her fırsatta dile getiren AB’nin bütün stratejik hamlelerini odağımızda tutmalıyız” değerlendirmesini yaptı. Makine ithalatında son 12 ayda yüzde 5’lik bir azalma görüldüğünü belirten Karavelioğlu, yatırım teşvik belgeleri ile ithal edilen makinelere uygulanan vergi istisnasının sürmesinin teknoloji geliştiren sektörlerdeki yatırım motivasyonunu sınırladığına dikkat çekti. Yeni yatırım teşvik sisteminin yerli makineleri öncelikli hale getirecek tedbirlerle güçlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.