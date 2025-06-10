Türkiye’nin Maldivleri: Atatürk Barajı

GÖRSEL MUHTEŞEMLİK YANSITILIYOR

Türkiye’nin Maldivleri olarak adlandırılan Atatürk Barajı’ndaki adalar, yarım adalar ve bembeyaz plajların etkileyici güzelliği, drone kamerasıyla yapılan çekimlerle gözler önüne seriliyor. Bu görüntülerde, mavi, yeşil ve beyazın harika uyumu, su ile toprağın buluşmasını resmediyor. Adalarda açan çiçekler, izleyenlere görsel bir şölen sunuyor.

İLLER ARASI GÜZELLİK

Fırat Nehri üzerinde 1990 yılında inşa edilen Atatürk Barajı; Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır illeri arasında yer alıyor. Bu eşsiz bölge, doğanın sunduğu güzellikleriyle ziyaretçilerini kendine çekiyor.