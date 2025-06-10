Haberler

TÜRKİYE’NİN Maldivleri, Yazın Göz Alıcıdır

YAZ AYLARINDA GÖZ ALICI GÜZELLİK

Adıyaman’daki Atatürk Barajı, yaz aylarında sunduğu eşsiz manzaralarla dikkat çekiyor. Yeşil ve mavi tonlarının iç içe geçtiği gölü ve beyaz plajlarıyla Maldiv adalarını andıran bu alan, Türkiye’nin Maldivleri olarak anılıyor. Barajdaki adalar ve yarım adalar, bembeyaz kıyılarıyla birlikte dron kamera görüntüleriyle gözler önüne seriliyor. Mavi, yeşil ve beyazın muhteşem uyumuyla oluşturulan bu görüntülerde, su ve toprağın birleşimini adeta bir tablo gibi sunuluyor.

FIRAT NEHRİ ÜZERİNDEKİ DOĞAL GÜZELLİK

Atatürk Barajı, 1990 yılında Fırat Nehri üzerinde inşa edilmiştir ve Adıyaman, Şanlıurfa ile Diyarbakır illeri arasında yer alıyor. 817 kilometrekarelik yüzölçümüyle Türkiye’nin en büyük üçüncü gölü olma özelliğini taşıyan baraj, 180 kilometre uzunluğu ve 48,5 milyar metreküplük toplam su hacmi ile dikkat çekiyor. Adalarda açan çiçekler, bu görsel şöleni daha da zenginleştiriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Bayram Tatili Bitti, Yoğunluk Devam Ediyor

Mersin'de Kurban Bayramı sonrası plajlar hala kalabalık. Tatilciler Kızkalesi'nde deniz ve güneşin tadını çıkarıyor, turizm sezonu doluluk açısından yüz güldürüyor.
Haberler

Burak 5 Gün Sonra Bulundu

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 5 gündür kayıp olan 14 yaşındaki Burak Koçak, bir barakada sağ olarak bulundu. Kaçma nedeni, amcasının saçını beğenmemesi üzerine traş ettirmesi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.