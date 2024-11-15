Türkiye’nin NATO’daki Stratejik Rolü Açıklandı

ALMANYA’DA GÜNDEM TÜRKİYE’NİN NATO’DAKİ ROLÜ

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Bonn’da gerçekleştirilen Ortak Silahlanma İşbirliği Örgütü’nün (OCCAR) toplantısında gazetecilere açıklama yaptı. Pistorius, Türkiye’nin NATO’daki konumu hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE GÜVENİLİR BİR ORTAK OLARAK GÖRÜLÜYOR

Yapılan açıklamada, “Türkiye, bir NATO ortağı ve dolayısıyla NATO’nun güneydoğu kanadında da önemli bir ortak. NATO içindeki en büyük silahlı kuvvetlerden birine sahip. Her zaman güvenilir ve çok güvenilir bir ortak olduklarını kanıtlamışlardır,” ifadeleriyle Türkiye’nin NATO içindeki rolü vurgulandı. Ayrıca Pistorius, Türkiye’nin BRICS ülkeleri ile olan işbirliğinin “çok ılımlı, çok yüzeysel” olduğuna dikkat çekti.

DİYALOGUN ÖNEMİ VURGULANIYOR

Bakan Pistorius, “Türkiye’nin Rusya’dan silah aldığını” belirterek, “Birbirimizle diyalog halinde olmamız ve mümkün olan her yerde iş birliğini teşvik etmemiz çok önemli” dedi. Ayrıca Avrupa’nın gelecekte kendi güvenliğine daha fazla yatırım yapması gerektiğine değindi. Pistorius, “Bu, tercihen ortaklar arasında koordineli bir şekilde, ortaklaşa yapılmalı. Ortak bir yaklaşım herkes için daha elverişli olacaktır. Ayrıca sistemler birbirleriyle değiştirilebilir ve birlikte çalıştırılabilir,” şeklinde konuştu.

Pistorius’a isminin Olaf Scholz’un yerine Başbakan adayı olarak anılması hatırlatılınca, “Kimsenin bana sormadığı bir şeyi göz ardı etmem ya da kimsenin bana sormadığı bir şey için hazır olduğumu beyan etmem. Ancak her zaman söylediğim şeyi söyleyebilirim. Devam etmeye karar vermiş mükemmel bir Federal Şansölyemiz var” şeklinde yanıt verdi. Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) 11 Ocak’ta yapılacak çalıştayında Başbakan Scholz’un tekrar aday gösterileceğini beklediğini belirtti. Ayrıca, Pistorius 23 Şubat 2025’te gerçekleşecek genel seçimlerden sonra hükümette Savunma Bakanı olarak kalmak istediğini ifade ederek, “Bakmam gereken gerçekten çok iş var. Buna devam etmek istiyorum, çünkü henüz bitmedi,” dedi.