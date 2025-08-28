Türkiye’nin Orkinos İhracatı Artıyor

İHRACATTAKİ BÜYÜME RAKAMLARI

Türkiye’nin 130 milyon doları bulan orkinos ihracatının büyük bir kısmı Japonya ve Güney Kore’ye yönleniyor. İhracatçı Birliklerinden elde edilen verilere göre, Türk balıkçıları geçen yıl 12 bin 534 orkinos avladı. Önceki yıla göre orkinos avında yüzde 256 oranında bir artış görüldü ve bu avların büyük bölümünü mavi yüzgeçli orkinoslar oluşturdu. Türk ihracatçıları, açık sularda yakaladıkları orkinosları Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere, Rusya, ABD, Almanya, Meksika ve Yunanistan’a ihraç etti. Geçen yılki ihracattan elde edilen gelir, bir önceki yıla göre yüzde 153 artışla 130 milyon dolara ulaştı. Bu rakamın 99 milyon doları Japonya’dan, 29,5 milyon doları ise Güney Kore’den geldi.

İKİ ÜLKENİN TUKETİMİ

Türk balıkçılarının yakaladığı orkinosların hemen hemen tamamı, Japonya ve Güney Kore tarafından tüketiliyor. Japonya’ya yapılan ihracat değer olarak yüzde 58, Güney Kore’ye ise yüzde 245 oranında bir artış göstermiş durumda. Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Türkiye’nin levrek ve çipurada dünya genelinde lider bir konumda olduğunu, mavi yüzgeçli orkinosta da önemli bir yer edindiğini belirtti.

HEDEFLER VE STRATEJİLER

Akdeniz’in uluslararası sularında ve Malta kıyıları açıklarında yakalanan orkinosların büyük kısmının Japonya ve Güney Kore’ye ihraç edildiğine dikkat çeken Kızıltan, Türk balıkçılarının bu ülkeler tarafından tüketildiğini ifade etti. Su ürünleri yetiştiriciliği ve avcılığında dünyada önemli bir aktör olduklarını vurgulayan Kızıltan, ihracatlarını artırma hedefinde olduklarını dile getirdi.