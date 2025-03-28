Türkiye’nin Ortadoğu’daki Politik Stratejileri

TÜRKİYE’NİN SURİYE’DEKİ ASKERİ VARLIĞI

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘SUBÜ Konuşmaları’nın 92’inci etkinliğinde, SAÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal İnat “Türkiye’nin Suriye’de geçmişten gelen bir askeri varlığı var. Şimdi daha kalıcı askeri üsler kurulması gündemde. Bu da tabii İsrail’i ciddi şekilde rahatsız ediyor” açıklamasında bulundu. Moderatörlüğünü SUBÜ İletişim Koordinatörlüğü’nden Öğretim Görevlisi Ömer Çiçek’in üstlendiği söyleşide, Türkiye’nin Filistin ve Suriye politikası ile Ortadoğu’da uyguladığı yumuşak güç yöntemleri ele alındı. İnat, “Türkiye, birçok batılı ülkenin aksine İsrail’in Filistin’deki soykırımına karşı çıkıyor” dedi.

İnat, Amerika Birleşik Devletleri’nin desteklediği İsrail’in saldırganlığının önünde Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerin ekonomik ile askeri kapasitelerinin yetersiz kaldığını belirtti. “Türkiye, elinden geleni yapıyor fakat bu yetersiz kalıyor. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin de Türkiye, İran ve Cezayir gibi ülkelerin safına katılması gerekiyor. Türkiye, söylem düzeyinde İsrail’e karşı ciddi eleştirilerde bulunuyor. Ayrıca Güney Afrika Cumhuriyeti’nin açtığı soykırım davasına müdahil oldu, ticareti kestik ve diplomatik ilişkileri asgari düzeye indirdi,” diye ekledi. İnat, Türkiye’nin uluslararası alanda farkındalık oluşturmaya çalıştığını da vurguladı.

İnat, Siyonist lobinin Gazze’nin ötesinde Ortadoğu’da çeşitli planlarının olduğunu belirterek, “Bu planlar arasında İran’ın tahrip edilmesi ve Türkiye’nin gücünün zayıflatılması yer alıyor” dedi. Türkiye’nin Siyonizm açısından tehdit olarak görüldüğünü belirten İnat, “Son 10-15 yılda Türkiye’nin yaşadığı sorunlarla Siyonist lobinin çabalarını ayrı değerlendirememek gerekir” ifadesini kullandı.

İnat, Türkiye’nin Suriye’de devlet inşasına destek vermeye çalıştığını belirtirken, “Somali’de ve Libya’da yaşanan deneyimler sayesinde bu konuda bir tecrübesi var. Türkiye’nin, Avrupa ile yeni yönetim arasında bir bağlantı kurma çabası da mevcut. Bu başarı sağlandı ve Avrupa Birliği toplantısına Suriye davet edildi,” dedi. Ülkenin en büyük sorunlarının başında ekonomik kriz geldiğini belirten İnat, yaptırımların kaldırılmasının kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

İnat, “Trump, Suriye’den çekilmek istemesine rağmen Siyonist lobinin baskısı nedeniyle Amerikan askerlerinin orada kaldığını” ifade etti. Ancak, YPG ile Şam yönetimi arasında imzalanan anlaşmanın, Suriye’nin bölünmesini engelleyebilecek önemli bir gelişme olduğunun altını çizdi. “Türkiye’nin asıl hedefi PKK’nın uzantısı olan YPG’nin silah bırakması ve özerk yönetim oluşturmamasıydı” dedi.

İnat, Ortadoğu’da etnik ve mezhepsel farklılıkların aşılması gerektiğini vurguladı. “Avrupa, geçmişte benzer çatışmalar yaşadıktan sonra farklılıkları yönetmenin yollarını buldu. Ortadoğu ülkelerinin de bu tecrübeyi öğrenmesi gerekiyor” dedi. Etnik ve mezhepsel farklılıkların çatışmalara sürüklenmesinin önlenmesi gerektiğini belirten İnat, “Bu şekilde, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırganlık belki de cesaret edemeyeceği bir noktaya gelebilirdi” ifadesini kullandı.