Türkiye’nin Otomotiv Sektöründeki Potansiyeli Tartışıldı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ KÜRESEL DEĞİŞİMLER

Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Onur Genç, otomotiv sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendirdi. Genç, otomotiv alanının artık küresel bir işbirliği ve etkileşim ortamında olduğunu vurguladı. Ayrıca, Çin’in geçtiğimiz yıl dünya genelinde satılan 17 milyon aracın yüzde 60’ını oluşturduğunu ifade etti. Avrupa’nın tedarik zincirleri açısından önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu belirten Genç, bu durumun sektördeki rekabeti daha da artırdığına dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK KONUMU

Doç. Dr. Genç, Türkiye’nin Avrupa ile işbirliği yaparak Çin ve ABD’ye karşı teknik alanda ortaklık geliştirme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı. Askeri araçların dönüşüm sürecinde de önemli bir ivme yaşandığını vurgulayan Genç, dizel ve benzinli otomobillerin yerini elektrikli araçların alacağına dikkat çekti. Büyük otomotiv firmalarının dönüşüm sürecindeki zorluklarını da dile getiren Genç, Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg’un bu süreçte büyük bir fırsat sunduğunu belirtti.

Togg VE GELECEK VİZYONU

Genç, Togg’un önemli bir değer taşıdığına işaret ederek, markanın küresel kriz fırsatlarını değerlendirmesi gerektiğini dile getirdi. Togg’un sahip olduğu insan kaynağı ve teknolojik altyapıyla sektördeki rekabette büyük bir avantaj elde ettiğini belirten Genç, gelecekte otomobillerin yalnızca ulaşım aracı değil, aynı zamanda akıllı cihazlar olarak konumlanacağını da ifade etti.