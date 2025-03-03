Türkiye’nin Patates İhracatında Büyük Artış

PATATES İHRACATINDA BÜYÜK ARTIŞ

Türkiye’nin patates ihracatında son zamanlarda önemli bir artış gözlemleniyor. 6 aylık süreç içinde, ihracat 15 kat büyüyerek 190 bin tonun üzerine çıkmış durumda. Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nden edinilen verilere göre, 2024 yılında patates rekoltesi yüzde 21 artışla 6,9 milyon tona ulaşmış. Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin patates ihracatı, 2023 yılına kıyasla yüzde 516 artış göstererek, 29 bin 902 tondan 184 bin 295 tona yükselmiş ve değer açısından da yüzde 333’lük bir artışla 8 milyon 451 bin dolardan 36 milyon 607 bin dolara ulaşmış.

AĞUSTOS’TAN OCAK’A İHRACAT VERİLERİ

2024’ün ağustos ayından bu yılın ocak ayı sonuna kadar ki altı aylık dönemde, patates ihracatı 15 kat artışla 11 bin 905 tondan 190 bin 156 tona yükselmiş. İhracat değeri ise bu süreçte 6 ayda 4 milyon 315 bin dolardan 37 milyon 434 bin dolara çıkmış. En yüksek ihracat ise ekim ayında 48 bin 441 ton ile gerçekleşmiş. Patates ihracatında aylık bazda ise, ağustosta 3 milyon 496 bin dolarlık 21 bin 440 ton, eylülde 8 milyon 445 bin dolarlık 45 bin 716 ton, ekimde 9 milyon 856 bin dolarlık 48 bin 441 ton, kasımda 8 milyon 479 bin dolarlık 33 bin 924 ton, aralıkta 3 milyon 503 bin dolarlık 18 bin 872 ton ve 2025’in ocak ayında ise 3 milyon 655 bin dolarlık 21 bin 763 ton ihracat yapılmış.

SURİYE VE IRAK’A İHRACAT

2023 yılında neredeyse hiç ürün gönderilmeyen Suriye, 88 bin ton ile ihracatta ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 38 bin 800 ton ile Irak takip etmiş. Azerbaycan’a ise 2024’ün aralık ayında 7 bin 393 ton ve bu yılın ocak ayında 13 bin 594 ton patates gönderilmiş. Ancak, ihracattaki bu artışa rağmen, depolarında onbinlerce ton ürün bulunan çiftçilerin durumu pek iyi görünmüyor. Çiftçiler, kilogram maliyeti 6 liranın üzerinde olan patateslerini 3 liradan satmaya çalışıyor.