Türkiye’nin Rusya ile Barış Çabaları Sürüyor

TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI FUA OKTAY’DAN ATEŞKES DEĞERLENDİRMESİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Rusya’nın Ukrayna’da Paskalya Bayramı için ilan ettiği geçici ateşkesin barış çabalarına mutlaka pozitif katkı sağlayacağını belirtiyor, fakat iki taraf arasında kalıcı barışın sağlanmasının gerekliliğini vurguluyor. Oktay, Moskova’da gerçekleştirdiği resmi temaslar sırasında AA muhabirine önemli açıklamalarda bulundu. TBMM Dışişleri Komisyonu olarak burada bulunduklarını ifade eden Oktay, Türkiye’nin hem durumsal faaliyetlerinde hem de uluslararası düzeydeki işbirliklerinde Rusya ile sıkı ilişkiler kurduğunu hatırlattı.

MOSKOVA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRME ÇABASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gelişen ilişkilerin yanı sıra ilgili kurumların da iyi bir işbirliği içinde olduğunu aktaran Oktay, parlamentolar arası ilişkileri geliştirmeyi ve Türkiye’nin görüşlerini anlatmayı amaçladıklarını ifade etti. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili ateşkes çabalarının görüşüleceğini ve parlamentoların katkılarının ele alınacağını da sözlerine ekledi. Oktay, Rusya’nın Suriye’deki varlığına da dikkat çekerek, burada iki üssünün bulunduğunu ve iletişim kurarak işbirliğini sağladıklarını söyledi. Suriye’de istikrarın sağlanmasına dikkat eden Oktay, kapsayıcı bir yönetimin belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

KALICI BARIŞ İHTİYACI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçici ateşkesi ile ilgili görüşlerini dile getiren Oktay, “Her türlü ateşkes ilanının barış çabalarına mutlak şekilde pozitif katkısı olacaktır. Ümit ediyoruz, bu geçici olmasın.” dedi. Geçici ateşkesin bir başlangıç olmasını umduğunu belirten Oktay, kalıcı barış anlaşmasına bir an önce ulaşılması gerektiğini ifade etti. Türkiye olarak bu tür barış görüşmelerine katkı sağlamak için ellerinden geleni yaptıklarını vurguladı. Türkiye’nin Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine ev sahipliği yapabileceğinin altını çizen Oktay, kalıcı barış için herkesin düşüncelerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

TAHIL KRİZİNİN ENGELLENMESİ

Fuat Oktay, Karadeniz Tahıl Anlaşması konusundaki çabalarını sürdürdüklerini aktararak, Türkiye’nin bu konudaki önceki tutumuna dikkat çekti. Türkiye’nin devreye girmesiyle, tahıl konusunda dünya genelinde kıtlık tehlikesinin engellendiğini belirtirken, anlaşmanın sona ermesinin nedenlerini anlattı. Rusya’nın tahıl ihracatındaki aksaklıklara da dikkat çeken Oktay, Türkiye’nin üzerinde düşeni yapmak için çalışmalara devam edeceğini ifade etti.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN GÜCÜ

Oktay, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha iyi olduğunu vurguladı. İki ülkenin ticaret hacminin 50 milyar doları aştığını belirten Oktay, yaptırımlardan sonra düşüş yaşansa da bunun yeniden artacağını öngördü. Moskova’da Türk iş insanlarıyla bir araya gelerek sorunlarını dinleyeceğini söyleyen Oktay, Türkiye’ye gelen Rus turist sayısının artmasını umut etti. Akşam yemeğinde Rus Parlamentosu üyeleriyle bir araya gelen Oktay, üst düzey diplomatik ilişkilerin sürmesi gerekliliğine de dikkat çekti.