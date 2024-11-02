Türkiye’nin Siber Güvenlikteki Başarısı Ön Planda

TÜRKİYE SİBER GÜVENLİKTE ROL MODEL ÜLKE OLDU

Türkiye, siber güvenlik alanındaki çalışmalarıyla Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Küresel Siber Güvenlik Endeksi’nde değerlendirilen 194 ülke arasında tüm alanlardan tam puan alarak ‘rol model’ ülke listesine girdi. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan bilgilere göre, ağustos ayı itibarıyla Türkiye’deki teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren 10 bin 888 firmanın yüzde 59’u ve 1323 AR-GE merkezinden yüzde 18’i bilgi iletişim teknolojileri alanında çalışıyor. Siber güvenlik sektörünün gelişmesini ve bir araya gelmesini desteklemek için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü iş birliği yaparak geniş katılımlı bir sektör ekosistemi oluşturuyor. Ayrıca üniversitelerin de bu yapıya dahil edilmesi konusunda çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede siber güvenlik alanında bağımsız AR-GE faaliyetlerinin ve girişimlerin entegre bir yapıda, işbirliğine dayalı olarak geliştirilmesi ve desteklenmesi hedefleniyor. Kümelenme içinde 255 firma yer alıyor.

SİBER GÜVENLİK KÜMELENMESİ FAALİYETLERİ

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi içerisinde eylül ayı itibarıyla 255 firma, 401 ürün ve 649 hizmetle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye’nin siber güvenlik alanındaki yapılanması ve gerçekleştirdiği çalışmalar uluslararası düzeyde dikkatle izleniyor. BM ITU Küresel Siber Güvenlik Endeksi doğrultusunda Türkiye, 194 ülkenin bulunduğu değerlendirme sürecinde “Birinci Seviye Örnek Alınan Ülkeler” arasında yer aldı. ITU, bu yıl sıralama yapısından seviyelendirme yapısına geçti. Ülkeler, yasal düzenlemeler, hukuki altyapı, teknik altyapı, organizasyonel yapı, kapasite geliştirme ve kurumlar arası işbirliği alanlarında değerlendirildi. Türkiye, tüm bu alanlarda 20 tam puan alarak “örnek alınan ülkeler” arasında en üst seviyede konumlandı.

GÜÇLÜ ORGANİZASYON YAPISI

Siber Güvenlik, e-Yönetişim ve e-Devlet Kıdemli Uzmanı Mustafa Afyonluoğlu, AA muhabirine verdiği röportajda, siber güvenlikte kurumsal işbirliğinin belkemiği olan 2 bin 304 siber olaylara müdahale merkezi (SOME) ve 14 sektörel SOME ile Türkiye’nin oldukça güçlü bir organizasyon yapısına sahip olduğunu belirtti. Bu yıl üzerinde çalışılan “2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı”nın da siber güvenlik alanındaki hedeflerin birlikte ele alınmasını sağlayacağını vurgulayan Afyonluoğlu, “Özellikle kritik altyapılardaki siber güvenliğin önemi göz önünde bulundurulduğunda, Elektronik Haberleşme Kanunu’nda yer alan ilgili maddelerden ziyade müstakil bir kanun olarak düzenlenmesi, bu alana dair daha güçlü bir hukuki altyapıyı beraberinde getirecektir.” şeklinde konuştu.