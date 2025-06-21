Türkiye’nin Sınavı Hazırlandı, Başarılar!

SINAV HAZIRLIKLARI VE ADAY SAYISI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, “Emeklerinin, çalışma ve çabalarının karşılığını alacakları güzel bir sınav hazırladık. Büyük Türkiye’nin yarınının inşasına katkıda bulunacak, inşallah güzel bir sınav olacak ve adaylarımızı belirleyeceğiz” ifadesini kullandı. Prof. Dr. Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) öncesi Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesine gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. YKS sürecinin sekiz ayda tamamlandığını belirten Prof. Dr. Ersoy, “Bugün ilk oturum olan TYT gerçekleştirilecek, yarın ise AYT ve YDT oturumları yapılacak” dedi.

SINAVIN İÇERİĞİ VE SORU DAĞILIMI

Prof. Dr. Ersoy, TYT sınavının 120 sorudan oluştuğunu ve 165 dakika sürdüğünü belirtti. “Sosyal bilimler, fen bilimleri, temel matematik ve Türkçe alanlarında sorular yer alacak. Yarın ise AYT sınavımızda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi olmak üzere her birinden 40 soru, 180 dakika sürecek. Son olarak YDT sınavında Almanca, Arapça, Fransızca, Rusça ve İngilizce dillerinden 80 soru, 120 dakika olacak” dedi. Belirtilene göre, TYT sınavına 2,5 milyondan fazla aday katıldı. Toplamda 4,5 milyona yakın adayın tüm sınavlara katılacağını ifade eden Prof. Dr. Ersoy, sınavın 81 il ve Lefkoşa’da toplam 250 merkezde gerçekleştirileceğini açıkladı.

Prof. Dr. Ersoy, “Bugün 7 bin 800’ün üzerinde bina ve 143 bin salon kullanıyoruz. Sahada 450 bine yakın görevli koordineli bir şekilde çalışmakta” diye ekledi. Adayların sınavlarını güvenli, sağlıklı ve konforlu bir şekilde yapabilmesi için Sınav Koordinasyon Merkezlerinde görev alan personelin ellerinden geleni yaptığını vurguladı. “Adaylarımız, bizim gözbebeklerimiz, biricik yavrularımız. Bu sınavda başarılar diliyorum” sözleriyle destek verirken, sınav öncesi gürültü yapılmaması gerektiğini hatırlattı.

SINAV SONUÇLARI VE İLETİŞİM

Sınav sonuçlarının en geç 22 Temmuz’da açıklanacağı bilgisini veren Prof. Dr. Ersoy, bu iki günün sağlıklı, sorunsuz ve başarılı bir şekilde geçmesini umduğunu aktardı. Sınav binasına girerek bir sınıfta adaylarla sohbet eden Prof. Dr. Ersoy, bu süreçte adaylara başarılar diledi. “Sınav salonlarının çevresinde gürültü oluşturulmaması gerektiğini bir kez daha vurguluyorum” dedi.