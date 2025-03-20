Türkiye’nin Şubat Ayı YD-ÜFE Verileri Açıklandı

Yıllık Yüzde Artış Rakamları

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) 2025 yılı Şubat verilerine göre yıllık yüzde 20,08 artış gösterdi. Aylık bazda ise bu artış yüzde 2,05 olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, YD-ÜFE bir önceki ay ile karşılaştırıldığında yüzde 2,05 oranında artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,10 artış ve bir yıl öncesinin aynı ayına göre yüzde 20,08 yükseliş kaydetti. Ayrıca on iki aylık ortalamalara göre YD-ÜFE yüzde 34,95 arttı.

İmalat Ürünlerindeki Değişim

YD-ÜFE, imalat ürünlerinde yıllık olarak yüzde 20,03 artış gösterdi. Sanayi sektörlerinin yıllık değişimleri incelendiğinde; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 23,12, imalatta ise yüzde 20,03 artış gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının yıllık değişimlerine göz atıldığında, ara mallarında yüzde 19,19, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 20,76, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 21,83, enerjide yüzde 2,41 ve sermaye mallarında yüzde 22,47 artış yaşandığı görüldü.

Aylık Değişim Rakamları

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık bazda yüzde 2,03 artış kaydedildi. Yine sanayi sektörlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında aylık yüzde 3,42 artış, imalatta ise yüzde 2,03 artış gerçekleşti. Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerinde ara mallarında yüzde 2,32, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,78, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,88, enerjide yüzde 1,31 ve sermaye mallarında yüzde 1,81 artış belirlendi.

İstatistiksel Özet

Sonuç olarak, YD-ÜFE’deki artışlar, hem yıllık hem de aylık bazda dikkat çekici yükselmeler gösterdi. İmalat ürünlerinin yaşadığı artışlar, sanayinin genel durumunu da etkiliyor. Bu veriler, ekonomik durumu ve piyasa dinamiklerini anlamak açısından önemli bir yere sahip.