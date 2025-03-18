Haberler

Türkiye’nin Suriye’ye Silah Tedarik Hazırlığı

TÜRKİYE’DEN SİLAH TEDARİKİ PLANI

Suriye’deki yeni yönetimi destekleyen Türkiye, bu ülkenin demokratikleştirilmesi ve bölgede terör tehdidinin ortadan kaldırılması için önemli adımlar atmayı planlıyor. Türkiye, Suriye’ye gelişmiş saldırı ve savunma silahları tedarik etmeye hazırlanıyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, bir Türk subayı üst düzey bir askeri danışman olarak Suriye Savunma Bakanlığı’nda görev alacak.

SİLAH PAKETİ DETAYLARI

Silah paketinin kapsamı arasında savaş uçakları, hava savunma sistemleri ve zırhlı araçlar yer alıyor. Türkiye, Suriye ordusunun yeniden yapılandırılması sürecinde aktif bir rol üstlenecek. Konuyla ilgili öneri, Şam yönetiminden gelirken, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bu konuyu 4 Şubat’taki Ankara ziyareti sırasında yeniden gündeme getirdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Şara arasında yapılan görüşmede, ortak bir yol haritası oluşturulması için bir yöntem üzerinde de uzlaşma sağlandığı ifade ediliyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Laad 2025’te Canik Gücünü Artıracak

Samsun Yurt Savunma ve CANiK, Rio de Janeiro'daki LAAD 2025 fuarına katılarak Latin Amerika'daki iş fırsatlarını değerlendirecek. CANiK ayrıca Brezilya Ordusu'ndan ihale kazandı.
Haberler

Sarıkamış’ta Drone ile Görüntülenen Boz Ayı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde doğa yürüyüşü yapanlar, uyku döneminden çıkan boz ayının ağaçtaki tırmanışını drone ile görüntüleyerek keyifli anlar yaşadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.