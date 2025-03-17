Türkiye’nin Tarımda Küresel Aktör Olma Vizyonu

TÜRKİYE’NİN TARIM POTANSİYELİ

Türkiye, sunduğu verimli topraklar, zengin iklim çeşitliliği ve yüksek tarımsal üretim kapasitesi ile dünya genelinde önemli bir tarım ülkesi olma potansiyelini taşıyor. Ancak, bu potansiyelin en iyi şekilde kullanılabilmesi için tarım politikalarının uzun vadeli bir şekilde planlanması, modern tarım teknolojilerinin yaygınlaştırılması ve uluslararası pazarlarda etkin bir rol alınması şarttır.

Mevcut dünya tarım sektörüne bakıldığında, gelişmiş ülkeler hem üretim hem de ihracat konusunda güçlü stratejiler geliştirerek küresel tarım pazarını yönlendirmekte. Türkiye’nin tarımda küresel bir aktör haline gelebilmesi için; kalite, standart ve sertifika odaklı yeni yaklaşımlar benimsemesi, üretim kapasitesini artırması, tarımsal ihracatını güçlendirmesi ve dünya pazarlarında rekabet edebilir hale gelmesi gerekiyor.

Bu noktada, Ar-Ge yatırımları, dijital tarım uygulamaları, su yönetimi ve sürdürülebilir üretim modelleri hayati bir önem taşıyor. Ayrıca, tarım sektöründe yer alan genç nüfusun teşvik edilmesi, tarımsal eğitim programlarının güçlendirilmesi ve çiftçilerin uluslararası standartlara uygun üretim yapmaları sağlanarak Türkiye’nin küresel tarım piyasasında daha güçlü bir yer edinmesine katkıda bulunabilir.

Tarım, yalnızca bir üretim alanı olmanın ötesinde, ekonomik bağımsızlık ve küresel güç olma yolunda stratejik bir sektördür. Türkiye, tarımda küresel aktör olma vizyonunu benimseyerek, dünya gıda piyasasında belirleyici bir rol üstlenebilir. Bu vizyon, Türkiye’nin hem ekonomik hem de stratejik açıdan daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağlayacak. Doğru politikalar ve sürdürülebilir yatırımlarla, Türkiye’mizin tarımda küresel bir aktör olması mümkün. Tüm iş insanları ve Bürokratlar federasyonu (TÜMBİFED) Genel Başkanı, Ziraat Yüksek Mühendisi Mehmet Hüesrev bu sürecin önemli bir bileşenidir.