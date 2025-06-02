Türkiye’nin Terör Sorununu Çözme Gücü Var

ERDOĞAN’DAN TERÖR VE DEMOKRASİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye, terör sorunu başta olmak üzere her türlü meselesini çözecek kudrete, iradeye ve demokratik olgunluğa sahiptir. Terörsüz Türkiye sürecimiz inşallah bunun mihengi ve miğferi olacaktır.” şeklinde konuştu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bulunan Kabine Toplantısı’nın ardından halka hitap etti. Toplantıda tarım, ulaştırma, ekonomi ve güvenlik üzerindeki önemli konuları ele aldıklarını belirten Erdoğan, 14-28 Mayıs 2023 seçimlerinin, siyasi hayatlarının dönüm noktalarından biri olduğunu ifade etti.

SEÇİM SONUÇLARI VE MİLLETİN TERCİHİ

Milletin, her iki seçimde de geleceği için önemli kararlar verdiğini vurgulayan Erdoğan, “İnsicam sorunu olan, içeride kavgalı, sürekli kriz üretmeye meyyal bir yapı yerine, tercihini Mecliste Cumhur İttifakı’ndan, Cumhurbaşkanlığında da şahsımdan yana kullandı” dedi. Erdoğan, kendisini yüzde 52,18 oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı makamına layık gören 27 milyon 835 bin vatandaşa teşekkür etti. Farklı tercihlere sahip olan tüm demokrasi savunucularına da teşekkür eden Erdoğan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta yapılan tercihlerin öneminin daha net anlaşıldığını belirtti.

ÜLKENİN ATLATTIĞI TEHLİKE VE SİYASAL DAYANAKLAR

Türkiye’nin derin bir uçurumun kenarından döndüğünü ifade eden Erdoğan, “Son iki yılda yaşanan gelişmeler, tartışmalar, ayrışmalar, bu aziz milletin verilmiş sadakası varmış” dedi. Koalisyon dönemlerini yaşamayan 30 yaş altındaki gençlere eski Türkiye’nin neden sorunlarla dolu olduğunu gösterdiğini dile getirdi. Erdoğan, kabinenin görevdeki ikinci yılını yarın tamamlayacağını hatırlatarak, tam bir uyum içinde hizmet ettiklerini söyledi. Ülkeyi kalkındırma, refah seviyesini yükseltme ve demokrasiyi güçlendirme hedefini dile getirdi.

TERÖR MÜCADELESİ VE SİYASETIN ROLÜ

Erdoğan, Türkiye’nin terör sorununu çözme iradesinde olduğunu belirtti. “Ne kadar çetrefil olursa olsun, Türkiye’nin hiçbir sorunu çözümsüz değildir. Meselelerimizi konuşmanın en sağlam zemini siyasettir” diyen Cumhurbaşkanı, demokrasi sayesinde sorunlara ortak akılla çözüm bulma yeteneğine sahip olunduğunu belirtti. Olayları fırsat bilip sorun çözmeyi hedefleyenleri eleştiren Erdoğan, bu konuda çözüm yerine sorun yaratanlara karşı milletin ferasetine güven duyduklarını kaydetti.

BİR DÖNÜM NOKTASI OLARAK İSTANBUL

Son toplantıdan bu yana önemli açılışlara katıldıklarını belirten Erdoğan, Türkiye’nin komşusu Suriye’ye yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla yeni bir dönem başladığını ifade etti. İstanbul’da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerin olumlu sonuçlar doğurduğunu vurgulayan Erdoğan, esir değişimlerinin gerçekleştirildiğini aktardı. “İstanbul’u adeta bir barış merkezi haline getirelim istiyorum” diyen Erdoğan, Putin ve Zelenskiy’in görüşmelerini İstanbul ya da Ankara’da gerçekleştirmeyi planladığını belirtti.

(Sürecek)