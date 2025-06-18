Türkiye’nin Terörsüz Türkiye Hedefi Belirtiliyor

BAKAN GÖKTAŞ’TAN GÜÇLÜ KADIN TEMSİLİ VURGUSU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” dönemine girdiğini açıkladı. Göktaş, “Terörsüz Türkiye’de bizler hep beraber inşallah daha güçlü, daha müreffeh, barışın, huzurun hakim kıldığı bir Türkiye’yi el birliğiyle inşa edeceğiz.” şeklinde konuştu. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından organize edilen “Kadın Milletvekilleri ile İstişare Programı” kapsamında bir araya gelen kadın milletvekilleriyle memnuniyetini dile getirdi. Göktaş, “Sizler milletin temsil makamında yer alan güçlü kadınlarsınız. Toplumsal dönüşümde, kadınların hayatın her alanında daha görünür ve güçlü olmalarında birer rol model oldunuz, olmaya da devam ediyorsunuz” dedi.

AİLE YILI VE FAALİYETLER

2025’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Aile Yılı” olarak ilan edildiğini hatırlatan Göktaş, aileyi destekleme amacıyla 81 ilde toplamda 6 bin 125 faaliyet gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu çalışmaların teşkilatın ve kadın kollarının katkılarıyla yapıldığını belirten Göktaş, teşkilat başkanlarına destekleri için teşekkür etti. Ayrıca, kadınlar, aileler, çocuklar ve toplumun her kesiminin huzurlu ve adil bir yaşam sürmesi için çalıştıklarını vurguladı. Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye” hedefine doğru kararlılıkla ilerlediğini anlatan Göktaş, bu hedefe ulaşacaklarına inandığını belirtti.

ERCAN’DAN SİYASETTE KADIN TEMSİLİNE DEĞERLENDİRME

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, buluşmanın sadece bir sohbet ortamı değil, aynı zamanda fikir üretme ve ortak vizyon geliştirme zeminine dönüşeceğini söyledi. AK Parti Genel Merkezi’nin yalnızca bir yönetim değil, aynı zamanda politika üretme merkezi olduğunu ifade eden Ercan, “Milletimizin meselelerine çözüm arayan, sahadan gelen verileri siyasete dönüştüren bir siyasi hareketin mensuplarıyız.” açıklamasını yaptı. Ercan, partisinin kadın kolları teşkilatlarının sahadaki çalışmalarına değinerek, 5 milyon 564 bin üyeyle kadınların, çocukların ve ailelerin kalbine dokunan bir yapı oluşturduklarını aktardı.

Siyasette kadın temsilinde kaydedilen artışa dikkat çeken Ercan, “AK Parti hükümetlerinden önce kadının meclisteki temsil oranı ortalama yüzde 2’lerdeyken, bugün yaklaşık yüzde 20 seviyesine gelmiştir.” dedi. Kadınların artık yalnızca izleyen değil, yöneten, katılan değil, şekillendiren konumda yer aldığına işaret eden Ercan, “23 yılda birçok kazanım elde ettik, ancak bu kazanımlarla yetinmeyeceğiz.” şeklinde konuştu. Ayrıca, kadınların ulusal ve uluslararası alanda güçlü temsilini sürdürme hedeflerinin altını çizen Ercan, bu toplantının da kadın milletvekilleriyle işbirliğinin artmasına katkı sağlayacağını belirtti.