Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği Uyarıda Bulundu

TRABLUS BÜYÜKELÇİLİĞİ’NDEN UYARI

Türkiye’nin Trablus Büyükelçiliği, Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı’nın yaptığı açıklamayı hatırlatarak, tüm vatandaşların evlerinde kalmasının gerekliliğini vurguladı. Büyükelçilikten yapılan yazılı bilgilendirmede, “Değerli vatandaşlarımız, Trablus ve çevresinde yaşanan son gelişmeler bağlamında Milli Birlik Hükümeti İçişleri Bakanlığı tarafından tüm vatandaşların evlerinde kalmaları uyarısında bulunulmuştur. Tüm vatandaşlarımızın bu uyarıya riayet etmesi önemle istirham olunur” ifadesine yer verildi.

ACİL DURUMLAR İÇİN İLETİŞİM NUMARASI

Acil durumlarla karşılaşıldığında vatandaşların +218 92-1429923 irtibat numarası üzerinden konsolosluk çağrı merkezine ulaşabilecekleri bildirildi. Bu durumda, vatandaşların gereken önlemleri alarak, güvenliklerini sağlaması gerektiği belirtildi.