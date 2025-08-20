Türkiye’nin Vergi Rekortmeni Selçuk Bayraktar

GİB 2024 YILI VERGİ REKORTMENLERİNİ AÇIKLADI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2024 vergilendirme dönemine dair yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden Türkiye genelinde en çok vergi beyan eden 100 mükellef listesini kamuoyuyla paylaştı. Paylaşılan bilgiler doğrultusunda, 2024 yılı gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olarak belirlendi. İkinci sırayı, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar aldı. Üçüncü sıradaki mükellef ise ismi açıklanmadan listede yer aldı. 2023’te üçüncü sırada yer alan Mustafa Rahmi Koç, bu yıl dördüncü sıraya düştü.

VERGİ BEYANLARININ DAĞILIMI

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada Türkiye genelindeki vergi beyanlarıyla ilgili detaylar verildi. Açıklamaya göre, 2024 vergilendirme dönemi için 5 milyon 132 bin 895 mükellef, yıllık gelir vergisi beyannamesi sundu. Bu beyanlarla 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 TL matrah beyan edildi ve bu tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Türkiye genelindeki gelir vergisi mükellefleri arasında en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellef ise illere göre dağılımda İstanbul (75), Ankara (10), İzmir (6), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Bursa (1) ve Karabük (1) olarak kaydedildi.