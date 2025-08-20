Türkiye’nin Vergi Rekortmeni Selçuk Bayraktar

2024 YILI VERGİ REKORTMENİ

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine ait yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini kamuoyuna duyurdu. Açıklanan bilgilere göre, 2024 yılı için gelir vergisi rekortmeni Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olarak belirlendi. İkinci sırada Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar yer alırken, üçüncü sırada bulunan mükellef ismi ise açıklanmadı. 2023 yılında üçüncü sırada bulunan Mustafa Rahmi Koç ise bu yıl dördüncü sıraya düştü.

VERGİ BEYANI SAYILARI VE DAĞILIMI

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 2024 vergilendirme dönemine yönelik olarak 5 milyon 132 bin 895 mükellefin yıllık gelir vergisi beyannamesi verdiği belirtildi. Bu beyanlarla birlikte toplamda 1 trilyon 407 milyar 889 milyon 486 bin 11 TL matrah beyan edildi. Beyan edilen bu tutar üzerinden 418 milyar 465 milyon 820 bin 799 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildi. Türkiye genelindeki en fazla vergi tahakkuk ettirilen ilk 100 mükellefin illere göre dağılımı ise şöyle oldu: İstanbul (75), Ankara (10), İzmir (6), Gaziantep (5), Eskişehir (2), Bursa (1) ve Karabük (1).