Türkiye’nin Yaban Hayatı Görüntülendi

YABAN HAYATI GÖRÜNTÜLERİ SERGİLENİYOR

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından milli parklara yerleştirilen fotokapanlar, Türkiye’nin yaban hayatı zenginliğini ortaya koyuyor. Kastamonu’daki Ilgaz Dağı Milli Parkı ve Bartın sınırlarındaki Küre Dağları Milli Parkı’nda belirlenen alanlara kurulan fotokapanlardan gelen görüntüler dikkat çekiyor.

VAŞAK VE AYILAR GÖRÜNTÜLENDİ

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarında paylaşılan bu görüntüler arasında, toplu halde gezen vaşaklar, karacalardan oluşan gruplar, yaban domuzu sürüleri ve kış uykusundan uyanan ayının ağaçta kaşınma anları yer alıyor. Bu görüntüler, Türkiye’nin doğal yaşam alanlarının çeşitliliğini ve bu alanlardaki zengin canlı popülasyonlarını gözler önüne seriyor.