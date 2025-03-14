Türkiye’nin Yaşlı Nüfusu 96 Ülkeyi Geçti

Türkiye Yaşlı Nüfus İle Öne Çıkıyor

Türkiye, 9 milyon 112 bin 298 kişilik yaşlı nüfusu ile İsviçre, Danimarka, İrlanda, Yeni Zelanda ve Ermenistan’ın içerisinde yer aldığı 96 ülkenin toplam nüfusunu aşmayı başarıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden elde edilen bilgilere göre, Türkiye’deki 65 yaş ve üzeri birey sayısı, birçok ülke nüfusunu geride bırakıyor. Geçen yıl dünya genelindeki yaşlı nüfus, 8 milyar 161 milyon 973 bin kişiyle, toplam nüfusun yüzde 10,2’sini oluştururken, Türkiye nüfusunun 85 milyon 664 bin 944 kişi olduğu ve bunun da yüzde 10,6’sının yaşlılar olduğu kaydedildi.

Yaşlı Nüfusun En Fazla Bulunduğu Ülkeler

Türkiye, yaşlı birey sayısı bakımından, İsviçre, Sırbistan, İrlanda, Yeni Zelanda, Ermenistan ve İzlanda gibi ülkeleri geride bırakıyor. Geçen yıl, yaşlı nüfus açısından ilk sırada 208 milyon 147 bin 281 kişiyle Çin yer alırken, onu 103 milyon 691 bin 375 kişiyle Hindistan ve 61 milyon 930 bin 598 kişiyle ABD izledi.

Yaşlı Nüfus Oranı En Yüksek Olan Ülkeler

Yaşlı nüfusun toplam nüfusa oranı en yüksek olan ülke ise yüzde 36,2 ile Monaco oluyor. Monaco’nun 38 bin 631 kişilik nüfusunun, 13 bin 972’si yaşlılardan oluşuyor. Bu ülkeyi, yüzde 29,8 ile Japonya, yüzde 24,6 ile İtalya, yüzde 24,5 ile Portekiz ve yüzde 23,9 ile Yunanistan izliyor. Öte yandan, en düşük yaşlı nüfus oranına sahip ülkeler ise yüzde 1,7 ile Katar, yüzde 1,8 ile Birleşik Arap Emirlikleri, yüzde 1,9 ile Zambiya, yüzde 2,1 ile Çad ve Sudan’la birlikte yüzde 2,2 ile Orta Afrika Cumhuriyeti olarak belirtiliyor.