Türkiye’nin Yeni Geri Kazanım Projesi Başladı

ANKARA HURDACILAR SANAYİ SİTESİ’NDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin en büyük geri kazanım sanayi sitesinde yürütülen çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti. Bakan Kurum, “638 bin metrekarelik alanda inşa ettiğimiz Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi, şehrimiz için yeni bir istihdam kapısı olurken Başkentimizin ekonomisine katkı sağlayacak” ifadesini kullandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde esnafın ihtiyaçlarına göre yeni iş yerleri inşa etti. Proje, 2021 yılında 638 bin metrekarelik alanda başlatıldı ve 2 etapta 257 iş yeri inşa edildi. Türkiye’nin en büyük geri kazanım sanayi sitesi olma özelliğini taşırken, projenin başka illerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor.

PROJE BİR İLKİ OLUŞTURUYOR

Bakan Kurum’un sosyal medya paylaşımında, TOKİ Şube Müdürü Arman Sönmez de projeye dair görüşlerini paylaştı. Sönmez, “Bu proje bir ilki oluşturuyor. Aynı zamanda diğer illerde yapılması planlanan projelere de örnek teşkil edecek. Projemizde 638 bin metrekarelik bir alan üzerine imalatlarımızı tamamladık” dedi. Toplamda 173 bin metrekarelik inşaat alanı bulunan projede 1’inci etapta 134, 2’nci etapta ise 123 ticari birim yer alıyor. Bu birimler, büyük çoğunluğu 600 metrekare kapalı, 400 metrekare de açık alan kapsamına alıyor.

ESNAFLARDAN MEMNUNİYET

Eski Hurdacılar Sitesi’nde faaliyet gösteren esnaflar da yeni iş yerlerinden memnuniyet duyduklarını aktardı. Esnaf Necdet Demir, “Gerçekten de burası Türkiye’ye örnek olabilecek bir iş yeri. Dükkanların içini gezdik. Tam bizim işimize uygun. Hem geniş hem kullanışlı hem şehre yakın hem ulaşım imkanı çok güzel” şeklinde konuştu. Diğer bir esnaf Mustafa Bolat ise, “Yağmurda biz malzeme işlerken dükkanımızın üstü açıktı. Şimdiki dükkanımızın üstü kapalı. Bu bir nimet” ifadelerini kullandı.