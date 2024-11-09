Türkiye’nin Yenilenebilir Enerji Desteği

FİNANSMAN GÖRÜŞMELERİ BAŞLADI

Dünya Bankası, Türkiye’nin 2035 yılına kadar yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile birlikte enerji iletim altyapısını dönüştürmek amacıyla 28 milyar dolarlık bir finansman görüşmesi başlattı. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez, bu fonun Türkiye’nin deniz üstü rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi kapasitelerini artırmasına katkıda bulunmayı amaçladığını ifade etti.

YENİLENEBİLİR ENERJİ RİSKLERİ DEĞERLENDİRİLİYOR

Lopez, bankanın “Türkiye için Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Yol Haritası” adlı raporunda, Marmara ve Karadeniz gibi bölgelerde yer alan rüzgar hızları, su derinlikleri ve koruma alanları gibi kriterleri değerlendirerek potansiyel alanların belirlenmesine odaklandıklarını vurguladı. Türkiye’nin enerji üretim çeşitliliğini artırma hedeflerine destek verdiklerini ifade eden Lopez, doğru yer ve miktarlarla çeşitlendirilmiş bir enerji altyapısının oluşturulmasının önemini dile getirdi.

ENERJİ KAPASİTESİ HEDEFİ

Ayrıca, Lopez Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesini 2035’e kadar 120 gigavata çıkarmayı hedeflediğini açıkladı. Bu dönüşüm için gereken toplam yatırım tutarının 80 milyar dolar olduğu, enerji iletimi altyapısının modernizasyonu içinse 28 milyar dolar olarak öngörüldüğünü belirtti. Dünya Bankası ve Enerji Bakanlığı, gelecek yıl içerisinde ilk olarak 750 milyon dolarlık bir enerji dönüşüm projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Kaynak: Bloomberg HT