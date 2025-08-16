Türkiye Nüfusu Yaşlanıyor: Çocuk Sayısı Azalıyor

DUYURUYLA YAYIMLANAN NÜFUS İSTATİSTİKLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk kez Türkiye genelinde üretilen “Dönemlik Nüfus İstatistikleri”ni açıkladı. 65 yaş ve üzeri nüfus, son bir yılda 520 bin kişilik bir artış göstererek 9 milyon 437 bine yükseldi. Bu durum, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının yüzde 10,4’ten yüzde 11’e çıktığını gösteriyor. Prof. Dr. İsmail Tufan, “21. yüzyılın en önemli mirası uzun ömürlülük oldu. 101 milyonluk bir Türkiye’de 60 yaş üstü 30 milyon vatandaşımız olacak. Şimdiden buna hazırlık yapmamız lazım” diyerek durumu değerlendirdi.

ÇOCUK NÜFUSUNDAN DÜŞÜŞ

Çocuk nüfusu oranında dikkat çekici bir azalma gözlemlendi. 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısı, 2024’te 18 milyon 133 bin iken, 2025’te 17 milyon 705 bine geriledi. Bu da çocukların toplam nüfus içindeki payının yüzde 21,2’den yüzde 20,6’ya düştüğünü ortaya koyuyor. Özellikle 0-4 yaş grubunda, bir yılda 278 bin azalma yaşanarak bu rakam 4 milyon 945 bine düştü. Bu seviye Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerinden birini oluşturuyor.

KADINLARIN UZUN YAŞAM SÜRESİ

65 yaş üstü nüfusta kadın sayısı, erkeklere göre oldukça fazla. 2025 verilerine göre, yaşlı erkek nüfusu 4 milyon 220 bin, yaşlı kadın nüfusu ise 5 milyon 217 bin olarak belirlendi. 90 yaş ve üzerindekilerde söz konusu fark daha belirgin hale geldi; 76 bin 841 erkek bulunurken, 174 bin 340 kadın yaşıyor. 15-64 yaş arasındaki “çalışma çağındaki” nüfusun oranı ise büyük bir değişim göstermedi; 2024 ve 2025 verilerinde bu grubun toplam nüfusa oranı yüzde 68,4 seviyesinde kalıyor. Projeksiyonlara göre, 2080 yılına gelindiğinde Türkiye nüfusunun yüzde 25’i 65 yaş ve üzerinde olacak; bu da her dört kişiden birinin yaşlı olacağı anlamına geliyor.