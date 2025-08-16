Türkiye Nüfusu Yaşlanıyor, Çocuk Sayısı Azalıyor

NÜFUS İSTATİSTİKLERİ YAYIMLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Dönemlik Nüfus İstatistikleri”ni ülke genelinde ilk kez yayımladı. 65 yaş ve üzeri nüfus, son bir yıl içinde 520 bin artarak toplamda 9 milyon 437 bine ulaştı. Bu durum, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranını yüzde 10,4’ten yüzde 11’e çıkardı. Prof. Dr. İsmail Tufan, “21. yüzyılın en önemli mirası uzun ömürlülük oldu. 101 milyonluk bir Türkiye’de 60 yaş üstü 30 milyon vatandaşımız olacak. Şimdiden buna hazırlık yapmamız lazım” sözlerini kaydetti.

ÇOCUK NÜFUSUNDA AZALMA

Çocuk nüfusunda ise belirgin bir düşüş yaşandı. 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısı, 2024’te 18 milyon 133 bin iken 2025’te 17 milyon 705 bine geriledi. Çocukların toplam nüfus içindeki oranı da yüzde 21,2’den yüzde 20,6’ya düştü. Özellikle 0-4 yaş grubunda, bir yıl içinde 278 bin azalma yaşanarak bu rakam 4 milyon 945 bine indi. Bu, Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerinden biri olarak kaydedildi.

KADINLAR UZUN YAŞIYOR

65 yaş ve üstü nüfusta kadınların sayısı, erkeklere oranla belirgin bir şekilde fazla. 2025 verilerine göre; yaşlı erkek nüfusu 4 milyon 220 bin, yaşlı kadın nüfusu ise 5 milyon 217 bin oldu. 90 yaş ve üzerindeki bireyler arasında bu fark daha da belirginleşti: 76 bin 841 erkeğe karşılık 174 bin 340 kadın bulunuyor. 15-64 yaş arası “çalışma çağındaki” nüfusun oranı ise büyük değişim göstermedi. 2024 ve 2025 verilerinde bu grubun toplam nüfusa oranı yüzde 68,4 seviyesinde sabit kaldı. Projeksiyonlar, Türkiye’de 2080 yılına gelindiğinde nüfusun yüzde 25’inin 65 yaş ve üzerinde olacağını öngörüyor. Bu da her dört kişiden birinin yaşlı olacağı anlamına geliyor.