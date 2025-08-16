Türkiye Nüfusu Yaşlanıyor: Çocuklar Azalıyor

YENİ NÜFUS İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), daha önce yayımlanmayan Türkiye genelindeki “Dönemlik Nüfus İstatistikleri”ni açıkladı. 65 yaş ve üzeri nüfus, son bir yılda 520 bin kişi artarak toplam 9 milyon 437 bine ulaştı. Bu durumda yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 10,4’ten yüzde 11’e yükseldi. Prof. Dr. İsmail Tufan, “21. yüzyılın en önemli mirası uzun ömürlülük oldu. 101 milyonluk bir Türkiye’de 60 yaş üstü 30 milyon vatandaşımız olacak. Şimdiden buna hazırlık yapmamız lazım” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

ÇOCUK NÜFUSUNDA AZALMA GÖRÜLÜYOR

Çocuk nüfusu oranında dikkat çeken bir azalma kaydedildi. 0-14 yaş grubundaki çocuk sayısı 2024’te 18 milyon 133 bin ken, 2025’te 17 milyon 705 bine geriledi. Çocukların toplam nüfus içindeki oranı yüzde 21,2’den yüzde 20,6’ya düştü. Özellikle 0-4 yaş grubunda nüfus bir yılda 278 bin azalarak 4 milyon 945 bine indi. Bu rakam, Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

KADINLARIN YAŞAMA SÜRESİ DAHA UZUN

65 yaş üstü nüfusta kadınların sayısı erkeklere göre belirgin bir fazlalık gösteriyor. 2025 verilerine göre yaşlı erkek nüfusu 4 milyon 220 bin, yaşlı kadın nüfusu ise 5 milyon 217 bin oldu. 90 yaş ve üzerindekilerde ise fark daha da belirginleşti: 76 bin 841 erkeğe karşılık 174 bin 340 kadın bulunuyor. 15-64 yaş arasındaki “çalışma çağındaki” nüfusun oranındaki değişim, 2024 ve 2025 verilerinde yüzde 68,4 seviyesinde sabit kaldı. Projeksiyonlara göre, 2080 yılına gelindiğinde Türkiye nüfusunun yüzde 25’i 65 yaş ve üzerinde olacak. Bu da her dört kişiden birinin yaşlı olabileceği anlamını taşıyor.