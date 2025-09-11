Türkiye, Nükleer Enerji Olmazsa Olmazdır

Gastech 2025 Forum’u kapsamındaki çalışmalara katılmak için İtalya’nın Milano şehrinde bulunan IEA Başkanı Fatih Birol, Türkiye’nin dünya enerji denklemindeki rolünün daima önemli olduğunu ifade etti. Birol, son jeopolitik gelişmelerin ardından Türkiye’nin bu önemli konumunun daha da güçlendiğini söyledi. “Türkiye’nin, birçok petrol ve doğal gaz üreticisiyle aynı bölgede olması, onlarla altyapı konusunda önemli adımlar atması ve atacak olması, Türkiye’nin önemli bir tedarikçi olma yolunda elini güçlendirdi. Hem doğal gaz konusunda attığımız adımlar hem yenilenebilir enerji konusunda attığımız ve atacağımız adımlar hem de umarım nükleer enerjide atılacak adımlar, Türkiye’nin elini daha da güçlendirecek” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

TÜRKİYE’NİN ENERJİ İHTİYACI

Türkiye’nin kullandığı petrol ve doğal gazın büyük bir kısmını ithal ettiğine dikkat çeken Birol, “Türkiye, kendi petrol ve doğal gazını üretme konusunda da adımlar attı. Umarım bu adımlar daha güçlenir ve Türkiye’nin dünya pazarlarından ithal edeceği doğal gaz ve petrol miktarlarında ciddi bir düşüş olur. Bu, hem ülkenin enerji güvenliği hem de ekonomisi için faydalı olacaktır” dedi. Birol, Türkiye’nin elektrik kullanımının hızla arttığını ve artmaya devam edeceğini belirterek bunun, Türkiye’nin modernleşme, ekonomik büyüme ve şehirleşme sürecinin bir göstergesi olduğunu ifade etti.

ENERJİ TALEBİ VE NÜKLEER ENERJİ

Türkiye’nin artan elektrik talebini nasıl karşılayacağına dair soruları gündeme getiren Fatih Birol, “Yenilenebilir enerjimiz çok fazla var, bunu daha da fazla kullanabiliriz ama her zaman dediğim gibi nükleer enerjinin Türkiye için olmazsa olmaz bir teknoloji olduğunu düşünüyorum. Şu anda bir nükleer santral üzerine çalışmalar devam ediyor. Ancak Türkiye’nin başka ülkelerle çeşitlendirerek yeni nükleer santral yapması, hem geleneksel nükleer santraller hem de küçük (nükleer) modüler reaktörler inşa etmesi çok önemli” şeklinde konuştu. Birol, bu yeni yatırımların Türkiye’nin enerji bağımsızlığını ve uluslararası alandaki ağırlığını artıracağını vurguladı.