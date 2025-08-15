Türkiye, Önemli Akarsulardan Birine Sahip

TÜRKİYE’NİN EN UZUN AKARSU YİĞİDİ

Türkiye coğrafyası, birçok önemli su yoluna ev sahipliği yapıyor. Ancak bu akarsular arasında sadece biri, hem doğuş hem de dökülüş noktasında tamamen Türkiye sınırları içerisinde yer alıyor. Bu bağlamda, Türkiye’nin kendi topraklarında doğup yine kendi topraklarında denize ulaşan en uzun akarsuyu hangisinin olduğunu merak edenler için bir quiz sorusu oluşturulabilir.

KIZILIRMAK’IN ÖZELLİKLERİ

Doğru yanıt B şıkkıdır. Kızılırmak, Türkiye içinde doğan ve aynı şekilde yine Türkiye toprakları içinde denize ulaşan en uzun akarsu unvanına sahiptir. Yaklaşık 1.355 kilometre uzunlukta olan bu nehir, Sivas’ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinden başlıyor. İç Anadolu’nun büyük bir kısmını kapsayarak Karadeniz’e ulaşır. Kızılırmak, bölgenin ekosisteminde önemli bir rol oynar ve çeşitli sucul canlıların yaşam alanlarını destekliyor.