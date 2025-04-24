Türkiye, Organizasyonları Başarıyla Düzenliyecek

UEFA BAŞKANINDAN TÜRKİYE’YE VURGU

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarını başarılı bir şekilde yapacak kararlılığını ve tutkusunu gözler önüne serdi. Ceferin, “Hem yerel düzeyde hem de global düzeyde bu prestijli turnuvaların organizasyonunda yardımcı olmak için burada bulunuyoruz” dedi. İstanbul, UEFA’nın Londra ve Brüksel ile birlikte üçüncü merkezi olma özelliğini taşıyor ve Ceferin, burada bir temsilciliğin açılmasıyla Türkiye’nin önemine işaret etti.

İSTANBUL’DA DÜZENLENEN ORGANİZASYONLAR

Ceferin, İstanbul’da gerçekleşen organizasyonların unutulmaz başarılar kazandığını belirterek, “Yakın zamanda 2026 Avrupa Ligi finali burada oynanacak ve 2032 Avrupa Şampiyonası, İtalya ile birlikte burada düzenlenecek. Bu tarihi süreç yaklaşıyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin global spor sahnesindeki rolünü vurgulayarak, UEFA’nın bu yolculukta Türkiye’ye yardımcı olacağını ifade etti.

GÖSTERİLEN DESTEKLERDEN DOLAYI TEŞEKKÜR

Ceferin, Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı’na verdikleri destekler için minnettar olduklarını belirtti. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacısomanoğlu’nun desteğine de teşekkür etti. “Futbol için Türk halkının duyduğu tutkuyu çok iyi anlıyorum” diyen Ceferin, Türk kulüplerinin gelecekte finale katılmasının gerektiğini savundu. 2026 ve 2027 yıllarında Türk kulüplerini finallerde görmek için umutlu olduğunu da dile getirdi. “2032’deki finalin İtalya ve Türkiye arasında olmasını temenni ederim” sözleriyle konuşmasını tamamladı.