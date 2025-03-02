Türkiye Oryantiring Şampiyonası Antalya’da Tamamlandı

YARIŞMA ANTALYA’DA DÜZENLENDİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın himayeleri altında, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından gerçekleştirilen Türkiye Oryantiring Şampiyonası 3. Kademe Yarışları, Antalya’da yapıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, yarışların ödül törenine katılım gösterdi. Orta mesafe ve sürat yarışlarını içeren bu şampiyonada, Türkiye’nin dört bir yanından bin 259 sporcu kıyasıya mücadele etti.

VALİ ŞAHİN’DEN DOĞA SPORLARINA DESTEK

Ödül töreninde konuşan Vali Şahin, oryantiring sporunun Antalya’da yaygınlaşması için çeşitli projeler yürüttüklerini ifade etti. “Antalya bir Yörük şehridir. Dağlarımızda, yaylalarımızda ve şehrimizin her köşesinde Yörüklerimizin izleri vardır. Yörük çocuklarımızın doğayla iç içe büyümesi için Antalya’da tüm doğa sporlarını desteklemeye büyük önem veriyoruz. Bu sporlar, Antalya’mızın çocukları için son derece ideal. Bu anlayış doğrultusunda, doğa sporlarını geliştirmek adına çeşitli çalışmalar yürütüyoruz. Yörük kültürüne ve Antalya’mıza çok yakışan oryantiring sporunu, 2025 Aile Yılı kapsamında ailelerimizle birlikte daha da yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde bu sporun Antalya’da hızla gelişmesi için bizler de elimizden geleni yapacağız” dedi. Açılış konuşmalarının ardından, yarışmalarda başarılı olan sporculara ödülleri Vali Hulusi Şahin ve protokol üyeleri tarafından verildi.

ORYANTİRİNG SPORU HAKKINDA

Oryantiring, harita ve pusula yardımıyla belirlenen kontrol noktalarını en kısa sürede bulmaya odaklanan bir doğa sporu olarak tanımlanıyor. Koşarak yapılan versiyonunun yanı sıra kayaklı, bisikletli ve engelliler için uyarlanmış türleri de mevcut. Fiziksel dayanıklılığın yanı sıra hızlı karar verme ve yön bulma becerileri gerektiren bu spor, her yaş grubundan bireylerin katılımı için uygun bir etkinlik olarak değerlendiriliyor.

– ANTALYA