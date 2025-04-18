Türkiye Oryantiring Şampiyonası Başladı

ŞAMPİYONANIN BAŞLANGICI

Türkiye Oryantiring Şampiyonası, Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Musalar Mahallesi’nde düzenlenen bir törenle başladı. Üç gün sürecek olan bu şampiyona, 18-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Açılış, Vali Vahdettin Özkan’ın katılımıyla gerçekleşti. Vali Özkan, yarışmalara katılan tüm sporculara başarı dileğinde bulundu ve oryantiring sporunun fiziksel ve zihinsel gelişime önemli katkılar sunduğunu belirtti.

TOPLUMSA KATKILARI VURGULANDI

Vali Özkan, bu tür etkinliklerin toplum sağlığı açısından ne kadar önemli olduğunu vurguladı. Oryantiring Sporunun birçok faydasına dikkat çekerek, “Oryantiring sporu, hem fiziksel hem de zihinsel gelişim sağlayan özel bir spor dalıdır. Ormanda yön belirleme, hareket belirleme gibi uygulamalar, fikri aktiviteyi ve stratejik düşünme yeteneğini geliştiriyor. Harita ve yön bulma becerileriyle entelektüel gelişime katkı sağlıyor” dedi. Bu etkinliklerin doğayla uyum içinde olmayı da öğrettiğini ifade etti.

OLUMLU DEĞERLERİ PEKİŞTİRİYOR

Oryantiringin obeziteyle mücadele, aile içi dayanışma, çevre bilinci ve takım ruhu gibi değerleri güçlendirdiğine de değinen Vali Özkan, “Bu spor, bir aile sporudur. Ailelerin birlikte mutlu olabileceği, hem sportif bir aktivitede bulunabileceği hem de doğayla iç içe keyifli bir gezinti yapabileceği; ayrıca stratejik düşünme ve muhakeme gücünü geliştiren, özellikle belli bir yaştan sonra zihni zinde tutmaya yardımcı olan son derece değerli bir faaliyettir” şeklinde konuştu.

GELECEK İÇİN UMUTLAR

Vali Özkan, Oryantiring Federasyonunun çalışmalarının, bu sporun toplumda daha iyi anlaşılmasını ve sevilmesini sağladığını belirtti. “Bu spor dalı; sağlık, sosyalleşme, sportif faaliyetler ile aile içi yardımlaşma ve dayanışma açısından son derece kıymetlidir. Temennimiz, bu spor dalının daha da yaygınlaşmasıdır” dedi. Aynı zamanda bu alanda destek sağlamaya devam edeceklerini ifade etti. Şampiyonanın gerçekleşmesinde emeği geçen federasyon yetkililerine, antrenörlere, sporculara, kamu kurumlarına ve gönüllülere teşekkür eden Vali Özkan, bu tür etkinliklerin artarak devam etmesini temenni etti.