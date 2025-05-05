TÜRKİYE Oryantiring Seçmeleri Tamamlandı

SEÇMELER BAŞARILI BİR ŞEKİLDE TAMAMLANDI

Türkiye Oryantiring Milli Takımı’nın seçmeleri, 2-4 Mayıs tarihlerinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi. Üç etap halinde yapılan bu seçmelerde sporcular, Frig Vadisi ve Çavuşbaş Mahallesi’nde zamanla yarıştı. Altı farklı kategori altında düzenlenen etkinlikte, Türkiye’nin dört bir yanından gelen sporcular büyük bir heyecan içinde kıyasıya rekabet etti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Etkinlik sonunda başarılı olan sporculara madalyaları, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Federasyon Başkanı Atilla Güler ve Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen tarafından takdim edildi. Kasapoğlu, Afyonkarahisar’ın böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Çavuşbaş Mahallemiz, doğal parkur özellikleriyle bu tür yarışmalar için çok uygun. Genç sporcularımızın azmi ve fair-play ruhu bizleri gururlandırdı” şeklinde konuştu.