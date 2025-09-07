TÜRKİYE OTMOTİV İHRACATI ARTTI

OTOMOTİV İHRACATINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Türkiye’nin otomotiv endüstrisi, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yüzde 1,3 artış göstererek 2 milyar 733 milyon dolara ulaştı. Bu endüstri, Türkiye’nin ihracatında en ön planda yer alırken, toplam ihracattan aldığı pay ise yüzde 12,5 oldu. Yılın ilk sekiz ayında otomotiv endüstrisinin ihracatı, yüzde 12,9 artarak 26 milyar 547 milyon dolara yükseldi.

EN BÜYÜK ÜRÜN GRUBU TEDARİK ENDÜSTRİSİ

Ağustos ayında otomotiv sektöründeki en büyük ürün grubu olan tedarik endüstrisi, yüzde 1 artışla 1 milyar 221 milyon dolara ulaştı. Binek otomobillerin ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 705 milyon dolara, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtların ihracatı ise yüzde 9 düşerek 366 milyon dolara geriledi. Öte yandan, otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 26 artışla 272 milyon dolara, çekiciler ihracatı da yüzde 19 artışla 127 milyon dolara yükseldi.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu ve bu pazara yapılan ihracat yüzde 8 arttı. Diğer önemli pazarlarda ise İtalya’ya yüzde 19, Polonya’ya yüzde 12, Fas’a yüzde 62, Çekya’ya yüzde 21 ihracat artışı görüldü. Ancak, İspanya’ya yüzde 11 ve Rusya Federasyonu’na yüzde 53 oranında ihracat düşüşü yaşandı. Binek otomobillerde Fransa’ya yönelik ihracat yüzde 7 artarken, İspanya’ya yüzde 48, Almanya’ya yüzde 68 artış kaydedildi. İtalya, Slovenya ve Polonya gibi ülkelerde ise düşüşler yaşandı.

OTOBÜS VE MOTORLU TAŞITLARDA ARTIŞ

Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda Almanya’ya yönelik ihracat yüzde 343, İspanya’ya ise yüzde 194 artış gösterdi. Ancak, Birleşik Krallık’a yüzde 52, Slovenya’ya yüzde 19, Belçika’ya yüzde 29 ve İtalya’ya yüzde 46 düşüş yaşandı. Otobüs-minibüs-midibüs ihracatında Almanya, İtalya, İspanya ve Polonya gibi ülkelere yüksek oranlı artışlar fark edilirken, çekicilerde İspanya, Almanya, Polonya ve İrlanda’ya yönelik önemli artışlar göze çarptı. Ağustos’ta en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu ve bu ülkeye yüzde 41 artışla 499 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

AVRUPA BİRLİĞİ’NE İHRACAT ARTIKLARI

Ağustos ayında Avrupa Birliği ülkeleri, toplamda yüzde 72 payla 1 milyar 958 milyon dolara ulaşarak ülke grubu bazında ihracatta ilk sırayı aldı. AB ülkelerine yönelik ihracat yüzde 12 artış gösterirken, diğer Avrupa ülkelerine yönelik ihracat ise yüzde 28 azaldı. Ayrıca, ağustos ayında Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesi’ne yüzde 10, Afrika ülkelerine yüzde 23 ihracat artışı yaşandı. Ancak Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 26, Ortadoğu ülkelerine yüzde 32 ve diğer Amerika ülkelerine ise yüzde 33 oranında ihracat düşüşü kaydedildi.