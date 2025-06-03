Türkiye Otomobil Satışları Yüzde 3,7 Arttı

OTOMOBİL SATIŞLARINDA ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Türkiye’deki otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak toplam 489 bin 366 adet olarak kaydedildi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Mayıs 2025 verilerine göre, otomobil satışları bu süreçte yüzde 5,1 artışla 394 bin 327 adede ulaştı. Ancak hafif ticari araç satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 azalarak 95 bin 39’a düştü. Mayıs ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 7,4 artış göstererek 107 bin 730 adet satıldı. Otomobil satışları bu dönemde yüzde 6,1 artışla 85 bin 123’e yükseldi. Aynı ayda hafif ticari araç pazarı ise yüzde 12,8 büyüyerek 22 bin 607 adede ulaştı.

PazarDA SEGMENT PAYDAŞLARI

Pazarın yüzde 81,1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller, 214 bin 825 adetle satışların yüzde 54,5’ini alırken, B segmenti otomobiller 103 bin 339 ile yüzde 26,2 pay aldı. Gövde tiplerine bakıldığında, en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller oldu. SUV otomobiller, satışların yüzde 61,7’sini oluşturarak 243 bin 122 adet satıldı. Onları, yüzde 22,3 pay ve 88 bin 6 satışla sedan otomobiller izledi. H/B otomobiller ise yüzde 15 pay ve 59 bin 238 adetle üçüncü sırada yer aldı.

ARAÇ TIPLARINDA DAĞILIM

Benzinli otomobil satışları, toplam satışlarda yüzde 48,1 pay alarak 189 bin 676 adet olarak kaydedildi. Hibrit otomobiller 109 bin 398 ile yüzde 27,7 pay, elektrikli otomobiller 59 bin 848 ile yüzde 15,2 pay, dizel otomobiller ise 32 bin 960 ile yüzde 8,4 pay aldı. Otogazlı otomobillerin satışı ise sadece 2 bin 445 adetle yüzde 0,6 payda kaldı. Elektrikli otomobil satışları özellikle 160 kW altındaki modellerde yüzde 79 artarak toplamda yüzde 12,7’lik bir pay elde etti. 160 kW üstündeki elektrikli otomobiller de yüzde 213,2 artışla yüzde 2,5 paya sahip oldu.

ŞANZIMAN TERCİHLERİ

Otomatik şanzımanlı otomobiller, 373 bin 324 adetle toplam satışların yüzde 94,7’sini oluşturdu. Manuel şanzımanlı otomobiller ise 21 bin 3 adetle yüzde 5,3’lük bir pay aldı. Hafif ticari araç pazarında ise, gövde tiplerine göre en çok tercih edilen seçenek van gövde tipi oldu. Van gövde tipi, 71 bin 53 adetle yüzde 74,8 pay alırken, kamyonet gövde tipi ise yüzde 10,1 pay ve 9 bin 586 adetle ikinci sırada yer buldu.