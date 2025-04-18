Türkiye Otomotivine Milyar Euro Yatırım

REKABET KURULU’NDAN ŞARTLI ONAY

Rekabet Kurulu, Tofaş’ın Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş.’yi devralma girişimine şartlı onay veriyor. Bu onay, sıradan bir durumun ötesinde: Kurul, ilk kez bir birleşme kararına yatırım ve rekabet taahhütlerini şart koşuyor. Bu, Türkiye için yalnızca yeni otomobiller değil, aynı zamanda yeni yatırımlar, binlerce iş imkânı ve ihracat fırsatları anlamına geliyor.

TOFAŞ’A GEÇEN MARKALAR

Tofaş, bu anlaşma ile Türkiye’de Stellantis bünyesindeki büyük markaların satış ve dağıtım haklarını edinmiş oluyor. Bu markalar arasında Fiat, Opel, Peugeot, Citroën, Jeep, Alfa Romeo, DS Automobiles ve Maserati yer alıyor. Artık Türkiye yollarında gördüğünüz bu markaların arkasındaki yerli isim Tofaş olacak.

ÜRETİM ARTIRIYOR, FİAT EGEA DEVAM EDİYOR

Bu karar neticesinde Fiat Egea’nın üretim süreci 31 Aralık 2025’e kadar uzatıldı. Tofaş’ın bu yatırımı, Türkiye iç piyasasına ve ihracata yönelik kapasite artışını sağlıyor. Bu hamle, Türkiye’nin otomotiv ihracatındaki liderliğini sürdürmesi açısından son derece kritik bir adım anlamına geliyor.

YENİ İŞ FIRSATLARI YAKINDA

Tofaş’ın Bursa’daki fabrikasında şu anda 6.500 kişi istihdam ediliyor. Yeni yatırımlar sayesinde, mevcut istihdam sayısı önümüzdeki dönemde binlerce kişi daha artış gösterebilir. Yan sanayi ve lojistik alanları da bu büyümeden olumlu yönde etkilenecek.

TÜKETİCİYİ KORUMA TEDBİRLERİ

Bayilere yönelik alınan tedbirler sayesinde tüketicilerin farklı markalara tek noktadan ulaşabilmesi kolaylaşacak. Bu durum, piyasada fiyat rekabetini artıracak ve tüketicilere daha uygun fiyatlı, çeşitli model seçenekleri sunulacak.

TOFAŞ’IN KÜRESEL ROLÜ GÜÇLENİYOR

Stellantis’in Avrupa dışındaki tek Ar-Ge merkezi olarak faaliyet gösteren Tofaş, 350 mühendisle global projelere katkı sunuyor. Yeni anlaşma ile Türkiye, sadece üretim kapasitesiyle değil, teknoloji ve mühendislik gücüyle de uluslararası arenada öne çıkacak.

BORSADA HİSSE ARTISI

Anlaşmanın duyurulmasının ardından Tofaş hisseleri %9,99 oranında bir artış göstererek tavan yaptı. Bu durum, hem yatırımcıların hem de piyasa katılımcılarının anlaşmaya duyduğu güvenin bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

OTOMOTİVDE YENİ BİR DÖNEM

Tofaş ile Stellantis arasındaki iş birliği, yerli üretimi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda binlerce yeni istihdam olanağı yaratacak ve Türkiye’yi otomotiv sektöründe Avrupa’nın merkezi haline getirecek. Bu gelişmeler, sektörü ve Türkiye ekonomisini 2025 ve sonrasında önemli ölçüde şekillendirecek.