Türkiye Oyuncakçılar Derneği, İran’da sıkıntı yaşadı

OYUNCU KENTİ İRAN’DA YAŞANAN GELİŞMELER

Türkiye Oyuncakçılar Derneği (OYDER) Genel Başkanı Raşit Akar, İran’ın başkenti Tahran’daki oyuncak fuarına katılmak için gittiğini belirtti. “Tahran’da kalan vatandaşlarımız ve arkadaşlarım var. Onlarla görüşüyoruz ama onlar için de endişe ediyoruz.” diyen Akar, İsrail’in düzenlediği saldırılar nedeniyle 11 saat süren otobüs yolculuğuyla Urumiye’ye, buradan da Hakkari’nin Esendere Sınır Kapısı’na ulaştığını söyledi.

İSRAİL SALDIRILARI VE DÖNÜŞ GÜÇLÜĞÜ

Tahran’daki fuara 11 Haziran’da İstanbul’dan yola çıkan Akar, gittiği günün gecesinde İsrail’in İran’a saldırı düzenlediğini aktardı. “Fakat gittiğimin ikinci günü gece saatlerinde saldırılar başladı. İlk gece ben saldırıları pek fazla duymadım ama tercümanlar bana durumu anlattı.” diyen Akar, dönüş için uçak seferlerinin iptal edilmesinin ardından büyük sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

YARDIM SEVER AFGANİSTANLI HEMŞEHRİLERİMİN ROLÜ

Akar, “O kaos içerisinde Türkiye’ye nasıl dönebiliriz diye baktık.” ifadesiyle zor durumdan çıkmak için çözüm arayışında bulunduklarını anlattı. Dostları tarafından Tahran’dan Urumiye’ye giden bir otobüse bindirildiğini söyleyen Akar, kötüleşen saldırı durumu ile toplum üzerindeki olumsuz baskının arttığını da ekledi.

ULUSLARARASI BARIŞ VE GÜVENLİK VURGUSU

Tahran’dan Urumiye’ye 11 saat süren yolculuğunun ardından Türkiye’ye döndüğünden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Akar, vatanseverliğine vurgu yaptı. “Allah birliğimizi, bütünlüğümüzü, ordumuzu korusun ve esirgesin.” diyen Akar, Türkiye’nin bölgedeki en güvenilir ve güçlü ülke olduğuna inanarak, uluslararası barış ve huzur dileklerinde bulundu.