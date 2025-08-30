Türkiye Özel Sporcular Yüzme Takımı Döndü

TÜRKİYE ÖZEL SPORCULAR YÜZME MİLLİ TAKIMI BAŞARIYLA DÖNDÜ

Türkiye Özel Sporcular Yüzme Milli Takımı, Tayland’da gerçekleşen 2025 Büyükler ve Gençler VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası’ndan toplamda 12 madalya ile yurda döndü. Milli takım, büyükler kategorisinde 2 gümüş, gençler kategorisinde ise 1 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya kazanarak İstanbul Havalimanı’nda, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu yetkilileri tarafından çiçeklerle karşılandı.

YÜZME BRANŞINA YAPILAN YATIRIMIN SONUCU

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Asbaşkanı Ensar Kurt, havalimanında yaptığı açıklamada, yüzme branşına yapılan yatırımın başarı ile geri döndüğünü belirterek, “Buradan madalya ile dönen sporcularımız, 2028 Paralimpik Oyunları için bize umut veriyor. Bu şampiyona, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın’ın önceden uyguladığı sistemle yapıldı. Otizmli sporcular, down sendromlu sporcular ve mental sporcular, kendi kategorilerinde ayrı olarak mücadele etti. ‘Türkiye Modeli’ dediğimiz bu model, uluslararası anlamda da kabul görmüş oldu.” ifadesini kullandı. Kurt, geleceğe yönelik büyük organizasyon planlamaları yaptıklarını ve Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları’nda atletizm, masa tenisi ve yüzme branşında madalyalar almayı hedeflediklerini kaydetti.

BAŞARIYI DESTEKLEYENLERİ UNUTMADILAR

Federasyon Başkanı Vekili Sadettin Akçi ise ülkeye gurur verici bir başarı ile döndüklerini belirterek, “Yüzme branşında hasret kaldığımız bir başarıyı yakaladık. Bu başarı, başta devletimizin sporcularımıza verdiği destek sayesinde geldi. Antrenörlerimizin başarıya inanması da önemli. Bu başarı ülkemize hayırlı olsun. Spor, özel bireyler için terapi özelliği görüyor.” değerlendirmesinde bulundu.

BİLGE KAĞAN YILGIN’DAN GURUR VERİCİ AÇIKLAMA

Şampiyonada, otizm branşında ülke tarihinin ilk altın madalyasını kazanan milli sporcu Bilge Kağan Yılgın, “Ülkemi temsil ettim. Bayrağımızı dalgalandırdım ve İstiklal Marşı’mızı okuttum. Otizmli birçok çocuğa örnek oldum. Bu benim için bir gurur. Bu gururu bana yaşatan hocalarıma, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın’a ve Asbaşkanımız Ensar Kurt’a teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

DİĞER SPORCULARIN GÖRÜŞLERİ

Elde ettiği ikişer gümüş ve bronz madalya ile çok mutlu olduğunu dile getiren Ulaş Yılmazoğlu, “Neşeliyim. Çok çalışmaya devam edeceğim.” dedi. Şampiyonadan 3 bronz madalya ile dönen Korcan Bulut Özdemir, ülkeyi temsil ettiği için büyük gurur duyduğunu belirtti. Zeynep Duru Çiftçi de çok yoğun bir tempoda çalıştıklarını ifade ederek, takım arkadaşları ile birlikte elde ettikleri başarıdan dolayı mutlu olduğunu vurguladı. “Yüzmeye devam etmek ve başarılarımı sürdürmek istiyorum.” dedi.