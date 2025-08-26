TÜRKİYE, PAKİSTAN’A DESTEK VERDİĞİ İÇİN TEPKİ GÖRDÜ

PAKİSTAN-HİNDİSTAN GERİLİMİ VE TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Pakistan ve Hindistan arasında devam eden gerilimde Türkiye’nin Pakistan’a verdiği destek, Hintli vatandaşların tepkisini artırdı. Bu durum, Türkiye karşıtı kampanyaları tetiklediği gibi Türk Hava Yolları’na yönelik boykot çağrılarını da beraberinde getirdi. Bu gelişmeler, turizm sektöründe ciddi olumsuzluklara yol açtı.

HİNTLİ TURİST SAYISINDAKİ DÜŞÜŞ

Resmî verilere göre, 2025 yılı Temmuz ayında Türkiye’ye gelen Hintli turist sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 43,74 oranında azaldı. 2023 yılında Türkiye’yi 24 bin 704 Hintli (transit yolcular dahil) ziyaret etmişken, 2024’te bu sayı 28 bin 875’e yükseldi. Ancak 2025 Temmuz’unda ziyaretçi sayısı, 16 bin 244’e düşerek belirgin bir gerileme yaşadı. Boykotun arkasında, Hindistan kamuoyundaki Türkiye karşıtı sosyal medya kampanyaları ve Türk Hava Yolları’na yönelik protestoların etkili olduğu düşünülüyor.

AZERBAYCAN’A YANSIMALAR

Hindistan’daki tepkiler sadece Türkiye ile sınırlı kalmadı. Azerbaycan da benzer bir boykot ile karşılaştı. 2024 Haziran ayında 28 bin 315 Hintli Azerbaycan’ı ziyaret ederken, 2025 Haziran’ında bu rakam 9 bin 934’e kadar düştü. Bu durum, her iki ülkenin turizm sektöründe de ciddi kayıplara yol açıyor.