TÜRKİYE-PAKİSTAN KEK Protokolü İmzalandı

TÜRKİYE-PAKİSTAN KARMA ORTAK KOMİSYONU TOPLANTISI

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da önemli temaslarına devam ediyor. Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu (KEK) 16’ncı Dönem Toplantısı’nda Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile bir araya geldi. Bu toplantıda iki ülke arasında gerçekleştirilen işbirlikleri ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi ele alındı.

Toplantının ardından taraflar arasında “16’ncı Türkiye-Pakistan Karma Ekonomik Komisyonu Protokolü” imzalandı. Bu protokol, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri hızlandıracak adımların atılmasına olanak sağlıyor. Türkiye ve Pakistan arasındaki işbirliği, her iki ülkenin de ekonomik kalkınmasına katkı yapmaya devam ediyor.

Çanakkale’de Tır, Otomobile Çarptı, 1 Ölüm

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir tır ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Eşi Yoga Eğitmeniyle Çalışıyor, Eleştirildi

Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un yoga eğitmeniyle çalışmasına yönelik eleştirilere karşı çıkarak yaş ve güzellik anlayışının yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

