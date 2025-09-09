Haberler

Türkiye-Pakistan KEK Toplantısı İslamabad’da

TOPLANTININ AÇILIŞI

Türkiye-Pakistan Karma Ortak Komisyonu’nun (KEK) 16’ncı Dönem Toplantısı, İslamabad’da başladı. Bu önemli toplantıya Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan eşbaşkanlık yapıyor.

İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Toplantıda, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin geliştirilmesi amaçlanıyor. İki tarafın da ticaret, yatırım ve savunma alanlarında karşılıklı fayda sağlayacak projeleri ele alması bekleniyor. Bu iş birliği, Türkiye ve Pakistan arasında stratejik ilişkileri daha da güçlendirecek.

Çanakkale’de Tır, Otomobile Çarptı, 1 Ölüm

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir tır ile otomobilin çarpışması sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı.
Eşi Yoga Eğitmeniyle Çalışıyor, Eleştirildi

Yağmur Atacan, eşi Pınar Altuğ'un yoga eğitmeniyle çalışmasına yönelik eleştirilere karşı çıkarak yaş ve güzellik anlayışının yenilenmesi gerektiğini vurguladı.

