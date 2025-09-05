Türkiye, Pakistan’la Stratejik Ortaklık Kuruyor

STRATEJİK ORTAKLIK VE SAVUNMA SANAYİSİNDE İŞ BİRLİĞİ

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ile Pakistan arasındaki stratejik ortaklık çerçevesinde, “savunma sanayii alanında birçok projeyi başarıyla sürdürmekteyiz. Bendeniz de önümüzdeki hafta Pakistan’a bir ziyaret gerçekleştirerek iş birliğimizi artırmaya yönelik verimli görüşmeler gerçekleştirmeyi planlıyorum” ifadelerini kullandı. Pakistan Savunma Günü dolayısıyla Ankara’daki Pakistan Büyükelçiliği rezidansında düzenlenen resepsiyona, Bakan Güler’in yanı sıra 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanları ve diplomatlarla yabancı misyon temsilcileri katıldı.

PAKİSTAN’IN KÜRESEL ROLÜ VE DOSTLUK BAĞLARI

Bakan Güler, Pakistan’ın “bölgesel ve küresel dengelerde söz sahibi olan barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasında etkin roller üstlenen önemli bir aktör” olduğunu vurguladı. Güler, “Son yıllarda gerek ekonomik kalkınma hamleleri gerekse savunma ve dış politika alanlarındaki vizyoner yaklaşımlarıyla uluslararası sistemdeki yerini her geçen gün daha da güçlendirmiştir. Türkiye olarak, köklü tarihi dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Pakistan’ın güçlü ilerleyişini büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz” dedi. Türkiye ve Pakistan arasındaki savunma iş birliğinin boyutlarını artırarak, askeri eğitimlerden savunma sanayii projelerine kadar geniş bir yelpazeye yayılmış durumda olduğunu belirtti. MİLGEM projesi örneğiyle, iki ülkenin birlikte çalışma kapasitesinin önemli başarılar elde ettiğini ifade etti.

KEŞMİR MESELESİ VE ULUSLARARASI HUKUKA SAYGI

Pakistan Büyükelçisi Yusuf Cüneyd de iki ülkenin silahlı kuvvetleri arasındaki gelişen iş birliğinin kardeşliğin sağlam bir dayanağı olduğunu belirterek, “Pakistan, kuruluşundan bu yana, uluslararası hukuka ve ilkelere saygı politikasını benimsemiştir. Cinnah’ın şu sözlerini hatırlatmak isterim: Dış politikamız, dünya milletlerinin tümüne karşı dostluk ve iyi niyet üzerine kuruludur” dedi. Cüneyd, “Pakistan, her zaman Birleşmiş Milletler’in öz ilkelerinden biri olan kendi kaderini tayin hakkını savunmuştur. Bugün, Hindistan’ın işgal ettiği Cammu ve Keşmir’deki askeri işgali ve Keşmirlilerin kendi kaderini tayin hakkının reddini unutmuyoruz” dedi. Son olarak, Türkiye ile tarihten gelen dostluk bağlarından gurur duyduğunu ifade etti.