Türkiye, Peru’ya Antik Kolyeyi İade Etti

TÜRKİYE’DEN PERU’YA ANTI KOLYE İADESİ

Türkiye, Peru’nun kuzey kıyılarında tarihi bir öneme sahip olan Moche (Mochica) kültürüne ait kolyeyi geri iade etti. Kültür ve Turizm Bakanlığından gelen bilgilere göre, Türkiye, kültürel miras kaçakçılığıyla mücadelede önemli bir aşamayı daha başarıyla gerçekleştirdi ve antik dönemlerde varlık gösteren Moche uygarlığına ait kolyeyi, resmi bir tören eşliğinde Peru’ya teslim etti.

TÖRENDEKİ KATILIMCILAR

Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki iade törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ile Peru’nun Ankara Büyükelçisi Cesar Augusto de Las Casas Diaz katıldı. Yazgı, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ve Peru’nun kültürel varlık kaçakçılığına yönelik ortak tehditlere karşı işbirliği yaptığını dile getirdi. “Bu eser yalnızca bir takı değil, bir medeniyetin hafızasıdır. Onu ait olduğu topraklara teslim etmek, insanlığın ortak hafızasını onarma yolunda atılmış anlamlı bir adımdır,” şeklinde ifade etti. Yazgı, iade sürecinin UNESCO 1970 Sözleşmesi çerçevesinde yürütüldüğünü ve iki ülke arasındaki kültürel işbirliğini güçlendirdiğini belirtti.

DOSTLUK VE KÜLTÜREL ANLAYIŞ

Peru Büyükelçisi de Las Casas Diaz, Türkiye’nin hızlı ve etkin işbirliği için teşekkür etti ve “Bu kolyenin iadesi, yalnızca resmi bir prosedür değil, aynı zamanda dostluğun ve kültürel anlayışın da güçlü bir ifadesidir,” değerlendirmesinde bulundu. Büyükelçi, Moche kültürünün Peru’nun kimliği ve ulusal gururu açısından ayrılmaz bir parça olduğunu vurguladı.

İade edilen kolyenin, 1960’lı yıllarda bir Türk vatandaşı tarafından Peru’dan getirildiği ve 2021’de otoritelere başvurarak orijinalliğinin incelenmesini talep ettiği öğrenildi. Peru Kültür Bakanlığı uzmanları tarafından yapılan bilimsel incelemelerde eserin Moche kültürüne ait olduğu belirlenmiş. Kolye, 23 Ocak 2025’te Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne teslim edilerek koruma altına alınacak. İade sürecinin ayrıca, Peru ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümüne denk gelmesi de bu işbirliğine sembolik bir değer sağlıyor.