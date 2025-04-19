Türkiye Petank Şampiyonası Antalya’da Başladı

TÜRKİYE PETANK ŞAMPİYONASI BAŞLADI

Türkiye Petank Şampiyonası, Antalya’nın Kemer ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından düzenlenen etkinlik, Kemer Belediyesi Bocce Sahası’nda yapılıyor ve toplamda bin 400 sporcunun katılımıyla dikkat çekiyor.

Açılış töreninde konuşma yapan Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, “Kemer’in spor turizminde de önemli kapasiteye sahip olduğunu” belirtti. Yazgan, konuşmasının ardından şampiyonanın başlamasını sağladı.

KATEGORİLERDE YARIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Petank şampiyonası, küçüklere, yıldızlara, gençlere ve büyükler kategorisinde düzenleniyor. Etkinlik, 26 Nisan Cumartesi günü sona erecek.