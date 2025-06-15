Türkiye Pickleball Ligleri Bursa’da Yapıldı. Spor, Toplumsal Kapsayıcılığı Destekledi. Kategorilerde Dereceye Girenler Açıklandı. Bursa Şampiyonaya Ev Sahipliği Yaptı. Sporcular, Mücadeleleriyle Fark Yarattı. “Kimse Geride Kalmasın” Anlayışı Ön Planda

TÜRKİYE PICKLEBALL LİGLERİ İLK KEZ DÜZENLENDİ

Türkiye’de ilk defa düzenlenen Türkiye Pickleball Ligleri Türkiye Şampiyonası, 13-15 Haziran tarihlerinde Bursa’da gerçekleşti. Pickleball sporunun yaygınlaşması ve herkesin eşit şartlarda spor yapabilmesi için hedeflenen bu organizasyon, bölge şampiyonalarının ardından yarı final ve final maçlarının yapıldığı Bursa Mihraplı Pickleball Kortları’nda gerçekleştirildi. Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilciliği ile Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen bu etkinlik; sadece bir spor müsabakası değil, aynı zamanda toplumsal kapsayıcılığı, erişilebilirliği ve gönüllülük temelli spor kültürünü temsil eden önemli bir organizasyon olarak kayıtlara geçti.

KİMSE GERİDE KALMASIN ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİLDİ

Türkiye pickleball yolculuğu, 2022 yılında yüz binlerce kilometrelik yolculuk ve milyonlarca kişiye ulaşan tanıtım faaliyetleri ile bugüne ulaştı. “Kimse Geride Kalmasın” anlayışını benimseyen Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilciliği, bu sporu dezavantajlı bireyler, engelliler, kırsal bölgelerde yaşayan gençler, göçmen çocuklar ve afet bölgelerindeki topluluklar için bir umut haline getirdi. Türkiye’nin ilk ve tek pickleball marketi olan Dropick’in katkılarıyla oluşturulan saha ve malzeme destekleri, Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ile diğer dezavantajlı illerde pek çok okulun bahçesine pickleball sahaları kurarak, çocuklar için rehabilitasyon ve sosyalleşme aracı oldu. Dropick, sadece ekipman bağışlamakla kalmayıp, bu sahalarda eğitim veren antrenörler, gönüllü gençler ve sporcu mentorlarıyla kalıcı bir sistem kurdu.

2025 yılında başlatılan Türkiye Pickleball Ligleri, 81 ilde binlerce bireyin katılımıyla büyük bir heyecan yarattı. Türkiye Pickleball Ligleri’nin resmi organizatörü olan Türkiye Pickleball Ligleri Komitesi’nin öncülüğünde, 41 ilde düzenlenen lig karşılaşmalarına 1.500’den fazla sporcu katıldı. 19 Mayıs 2025’te sona eren yerel liglerin ardından, dereceye giren sporcular Ankara, Denizli, Şanlıurfa, Mersin ve Bursa’da gerçekleştirilen bölgesel liglerde mücadele etti. Toplamda 5 ayrı kategoride düzenlenen liglerde; gençlerden kadın ve erkek kategorilerine kadar birçok sporcu heyecan verici maçlar sergiledi. Centilmenlik ve Fair-Play ilkeleri gözetilerek gerçekleşen müsabakalar, sporun birleştirici ruhunu en iyi şekilde yansıttı. Bursa’da gerçekleşen yarı final ve final karşılaşmalarında dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

BURSA’DA ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Ödül törenine; Bursa Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gibi birçok önemli isim katıldı. 14 yaş üstü tek erkeklerde birinci gelen sporcu Çağkan Yılmaz, tek kadınlarda ise Rumeysa Altıntaş oldu. 8-13 yaş tek erkekler kategorisinde Akın Arabacılar, tek kızlarda ise Ada Sarıgül birinci oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Bursa’yı sporun başkenti yapma konusundaki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Pickleball ile başlayan bu süreç, gençlerimizin ve çocuklarımızın sporla tanışmasına olanak sağlayacak. Bugün burada dereceye giren tüm sporcuları kutluyorum” şeklinde konuştu.

BÜYÜK FİNALE BURSA İLE DEVAM EDİLDİ

Türkiye Pickleball Ligleri Türkiye Şampiyonası, yalnızca bölgesel liglerde dereceye giren sporcuların katılımıyla gerçekleşmekle kalmayıp, ülkemizin en iyilerini belirleyerek yeni bir dönemin kapılarını açtı. Sporcular, Mihraplı Pickleball Kortları’nda büyük bir azimle şampiyonluk için mücadele etti.