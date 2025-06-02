Türkiye Pickleball Ligleri Müthiş Başarılar Elde Etti

PICKLEBALL LİGLERİ BÖLGE ŞAMPİYONALARI TAMAMLANDI

Türkiye’nin Pickleball Ligleri’nde gerçekleştirilen bölge şampiyonaları büyük bir coşkuyla sona erdi. Bursa, Ankara, Şanlıurfa, Mersin ve Denizli gibi şehirlerdeki şampiyonalarda başarılı olan 10’ar takım, Türkiye şampiyonasına katılım hakkı elde etti.

TÜRKİYE ŞAMPİYONASI BURSA’DA GERÇEKLEŞECEK

Türkiye Pickleball Ligleri’nin Türkiye şampiyonası, Bursa’da düzenlenecek. Finalist ekipler, 13-15 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacak Türkiye’nin ilk resmi Pickleball Türkiye Şampiyonası’nda buluşacak. İlk yılında büyük bir ivme kazanan Türkiye Pickleball Ligleri, canlı yayınlar ile milyonlarca izleyiciye ulaşacak.

Türkiye Pickleball Ligleri’nin Ege bölge temsilcisi Kazım Taşdelen, Denizli’deki bölge şampiyonasından sonra “Ege’nin sıcaklığı ve samimiyeti, pickleball ile kortlara yansıdı. Bu turnuva, yalnızca bir spor etkinliği değil, aynı zamanda şehirler arası kültürel bir etkileşim oldu. Denizli olarak, bu sporu daha da yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

AKDENİZ’DE DAYANIŞMA ÖRNEĞİ

Akdeniz bölge temsilcisi Resul Çınkır, Mersin’deki bölge şampiyonasından sonra “Akdeniz’in farklı şehirlerinden gelen sporcuların burada buluşması, sadece bir spor etkinliği değil, aynı zamanda bir dayanışma örneğidir. Mersin olarak, bu sporu daha da yaygınlaştırmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

GÜNEYDOĞU’DA HARCANAN EMEKLER

Güneydoğu Bölge Temsilcisi İbrahim Sevim, Şanlıurfa’daki bölge şampiyonasındaki deneyimlerini şu sözlerle aktardı: “Bu topraklar yıllarca mücadele ruhuyla var oldu. Pickleball gibi kapsayıcı bir spor, özellikle dezavantajlı gençlerin kendini ifade edebileceği bir alan sunuyor. Şampiyonada yaşadığımız dayanışma duygusu, gençlerin gözlerindeki umut ışığı bize her şeyi anlattı.”

MARMARA BÖLGESİ’NDEN GÜÇLÜ MESAJ

Bursa il temsilcisi Hayriye Eğilli, “Marmara Bölgesi, Türkiye’nin üretkenliğinin simgesi. Bizler bu üretkenliği sadece sanayide değil, sporda da göstermek istiyoruz. Pickleball ile hem bir spor kültürü yaratıyor hem de şehirler arası sosyal bağları güçlendiriyoruz. Türkiye Pickleball Ligleri, sadece yeni bir sporun yayılması açısından değil, aynı zamanda sosyal dayanışma, kültürler arası etkileşim ve gençliğin güçlendirilmesi bakımından da çığır açan bir proje oldu. Her ilin, her temsilcinin ve her gencin katkısı, bu hareketi sadece sportif değil, toplumsal bir dalga haline getirdi.” şeklinde bir değerlendirme yaptı.