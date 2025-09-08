TÜRKİYE, POLONYA MAÇI TRT 1’DE

MAÇ KANALI HANGİ?

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde oldukça önemli bir maça çıkıyor. Türkiye, Polonya ile karşılaşacak. Eğer Türkiye bu maçı kazanırsa, 2001 yılından sonra ilk kez yarı finale ulaşmış olacak. Türkiye ile Polonya arasındaki bu çeyrek final karşılaşması TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak. İzleyiciler, bu maçı ayrıca TRT 1’in resmi internet sitesi üzerinden de takip edebilecek.

İSTATİSTİKLER VE REKOR ŞANSI

Maç, Arena Riga’da gerçekleştirilecek ve basketbolseverler için heyecan dolu anlar yaşatacak. Milliler, EuroBasket 2009’dan bu yana çeyrek finale yükselmiş durumdadır. Takım, grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile oynadığı bütün karşılaşmaları kazanarak lider konumda bulunuyor. Son 16 turunda İsveç’i 85-79’luk skorla geride bırakan Türkiye, turnuvada Almanya ile birlikte yenilgisiz ilerleyen iki ekipten biri olarak dikkat çekiyor.

Türkiye’nin Polonya ile yapacağı bu çeyrek final karşılaşması 10 Eylül Salı günü saat 17.00’de başlayacak. Eğer Türkiye, yarı finale yükselirse, EuroBasket tarihindeki 1957 yılından bu yana 7 maç üst üste kazanmış olacak. Bu maç aynı zamanda ay-yıldızlılar için 24 yıl sonra yarı finale kalma fırsatının da kapılarını açıyor. Türkiye, ev sahibi olduğu EuroBasket 2001’de finalde Yugoslavya’ya kaybederek gümüş madalya kazanmış, bu nedenle tarihi bir özelliğe sahip.

İSTATİKSEL BAŞARILAR

Türkiye ile Polonya arasındaki çeyrek final mücadelesi TRT 1’den yayınlanacak. Müsabaka, uydu üzerinden ve TRT 1’in resmi internet sitesi aracılığıyla izlenebilecek. Ay-yıldızlı ekip, turnuvada istatistikleriyle de ön plana çıkıyor. Türkiye, maç başına 90.7 sayı ortalamasıyla üçüncü sırada, üç sayılık atış yüzdesinde ise yüzde 45 ile birinci sırada yer alıyor. Ayrıca blok, asist ve verimlilik ortalamalarında da üst sıralarda bulunuyor.