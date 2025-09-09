Haberler

Türkiye, Polonya Maçına Çıkıyor Bugün

EUROBASKET 2025 ÇEYREK FİNALİ İÇİN KRİTİK MAÇ

Türkiye, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde bugün Polonya ile karşılaşacak. Basketbol tutkunları, bu önemli çatışmanın hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. 9 Eylül 2025 Salı günü saat 17:00’de başlayacak olan mücadele, özellikle Türkiye milli takımının Avrupa şampiyonluğu yolundaki ilerleyişi için büyük bir önem taşıyor.

MAÇ YAYINI VE DETAYLAR

Maç, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek. Basketbolseverler, Türkiye-Polonya karşılaşmasını kaçırmamak için ekran başına geçecek. Bu önemli mücadele, çok sayıda sporseverin dikkatini çekecek ve sosyal medyada da büyük bir yankı uyandıracak. Karşılaşmanın tüm detayları ve yayın bilgileri merakla bekleniyor.

Malatya’da Ahır Yangını 10 Hayvan Telef

Doğanşehir'de bir ahırda çıkan yangında 10 büyükbaş hayvan telef oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Sultangazi Su Kesintisi Bilgileri Açıklandı

İstanbul'da 9 Eylül'de yaşanacak su kesintisi Sultangazi'de belirli saatlerde etkili olacak. Su akışıyla ilgili kesin saatler merak konusu.

