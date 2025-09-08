Türkiye Polonya’yı Geçerse Kimle Oynayacak?

MAÇIN ÖNEMİ VE TAKIMLARIN PERFORMANSI

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşmayı bekliyor. Türkiye, rakibini elemesi durumunda yarı final biletini alarak tarihi bir başarıya imza atma fırsatı yakalayacak. Turnuvanın bu aşamasında Türkiye, 6 maçın tamamını kazanarak istatistiklerde de üst sıralarda bulunuyor. Milliler, maç başına 90.7 sayı ortalaması ile üçüncü sırada, 2 veya 3 sayılık atış yüzdesinde yüzde 53.2 ile ikinci, 3 sayılık atış yüzdesinde ise yüzde 45 ile birinci sırada yer alıyor. Ayrıca, asist ortalamasında üçüncü (22), blok sıralamasında üçüncü (24) ve verimlilik ortalamasında ikinci (112.7) olan A Milli Takım, Polonya karşısında yüksek bir form gösterecek.

POLONYA’NIN DURUMU VE GEÇMİŞ REKABET

Polonya ise D Grubu’nu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet ile ikinci sırada tamamladı. Ev sahibi ülkelerden biri olan Polonya, son 16 turunda Bosna Hersek’i 80-72 mağlup ederek üst üste ikinci kez çeyrek finale yükseldi. Son Avrupa Şampiyonası’nda dördüncülük elde eden Polonya, güçlü Türkiye karşısında yarı final için mücadele edecek. Türkiye, Polonya’yı mağlup etmesi halinde EuroBasket 2025’te yarı finale yükselecek. Ay-yıldızlılar, bu başarı ile 24 yıl aradan sonra tekrar yarı final oynama şansına sahip olacak.

GEÇMİŞ MAÇLAR VE OLASILIKLAR

Türkiye ile Polonya, Avrupa Şampiyonası tarihindeki 9. karşılaşmalarını oynayacak. İki takım arasındaki daha önceki 8 maçta, Polonya 6 zafer kazanırken, Türkiye sadece 2 galibiyet elde etti. Son iki karşılaşma ise EuroBasket 2009 ve 2011’de grup aşamasında geçti. 2009’da Türkiye, 87-69 galip gelirken, 2011’de ise 84-83 mağlup oldu. Türkiye, çeyrek finalde Polonya’yı geçmesi durumunda yarı finalde Litvanya ile Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yarı final mücadelesi 12 Eylül günü oynanacak. Bu, A Milli Takım için EuroBasket 1957’den bu yana 7’de 7 galibiyet serisi yakalama fırsatı sunuyor. Almanya ile birlikte turnuvada henüz yenilmeyen tek takım olan Türkiye, Polonya’yı geçmesi halinde hem tarihi bir başarıya imza atacak hem de 24 yıl aradan sonra Avrupa Şampiyonası’nda son dört takım arasına kalacak. Polonya ise son Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynayan bir ekip olarak sürpriz yapma arayışında olacak.