Türkiye, Polonya’yı Mağlup Ederek Yarı Finale Yükseldi

YARI FİNALE YÜKSELİŞ

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (Eurobasket 2025) çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Polonya’yı 91-77’lik bir skorla geçerek yarı finale adını yazdırdı. A Milli Takım, EuroBasket tarihinde 24 yıl aradan sonra son dört takım arasına katılmayı başardı.

RİBAUTİBOĞU YUNANİSTAN

Yarı finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın rakibi şu an Yunanistan oldu. Çeyrek finalde Yunanistan, Litvanya karşısında pek zorlanmadan 87-76’lık bir galibiyet alarak Türkiye ile yarı finalde karşılaşacak.

MAÇ TARİHİ VE SAATİ

Yarı final maçı 12 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek. Karşılaşmanın tam saati ise FIBA tarafından ilerleyen günlerde bildirilecek.