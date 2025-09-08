Türkiye, Polonya’yı yenerse Litvanya ile oynar

Türkiye Polonya Karşısında Mücadele Verecek

A Milli Basketbol Takımı, EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak. Türkiye, rakibini elemesi halinde yarı final biletini alarak tarihi bir başarıya imza atma şansı bulacak. Turnuvada bugüne kadar oynadığı 6 maçı da kazanmış olan Türkiye, istatistiklerde de üst sıralarda yer alıyor. Milliler, maç başına 90.7 sayı ortalamasıyla üçüncü sırada bulunurken, 2 ya da 3 sayılık atış yüzdesinde %53.2 ile ikinci, 3 sayılık atış yüzdesinde ise %45 ile birinci sırayı elde etti. Ayrıca, asist ortalamasında üçüncü (22), blok sıralamasında üçüncü (24) ve verimlilik ortalamasında ikinci (112.7) olan A Milli Takım, Polonya karşısına yüksek form grafiğiyle çıkacak.

Kazanan Takımın Yarı Final Şansı

Polonya, D Grubu’nu 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle ikinci sırada tamamladı. Ev sahibi ülkelerden biri olan Polonya, son 16 turunda Bosna Hersek’i 80-72 mağlup ederek üst üste ikinci kez çeyrek finale yükseldi. Son Avrupa Şampiyonası’nda dördüncülük elde eden Polonya, güçlü Türkiye karşısında yarı final bileti arayacak. Türkiye, Polonya’yı mağlup etmesi halinde EuroBasket 2025’te yarı finale yükselecek. Ay-yıldızlılar, bu başarıya ulaşırsa 24 yıl aradan sonra yeniden yarı final oynama şansı elde edecek. Türkiye, en son ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001’de yarı finale çıkmış ve finalde Yugoslavya’ya mağlup olarak gümüş madalya kazanmıştı.

Tarihi Karşılaşma ve Geçmiş Performans

Türkiye ile Polonya, Avrupa Şampiyonası tarihinde 9. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki geçmiş 8 maçın 6’sını Polonya, 2’sini Türkiye kazandı. Son iki karşılaşma EuroBasket 2009 ve 2011’de grup aşamasında oynanmış, Türkiye 2009’da 87-69 kazanırken, 2011’de ise 84-83 mağlup olmuştu. Türkiye, çeyrek finalde Polonya’yı elemesi durumunda yarı finalde Litvanya-Yunanistan eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yarı final mücadelesi 12 Eylül günü oynanacak. Milliler için bu karşılaşma, EuroBasket 1957’den bu yana ilk kez 7’de 7 galibiyet serisi yakalama fırsatını da barındırıyor. Almanya ile birlikte turnuvada yenilgisiz tek takım olan Türkiye, Polonya’yı geçmesi halinde hem tarihi bir istatistiğe imza atacak hem de 24 yıl aradan sonra yeniden Avrupa Şampiyonası’nda son dört takım arasına kalacak. Polonya ise son Avrupa Şampiyonası’nda yarı final oynayan bir ekip olarak sürpriz yapma peşinde olacak.